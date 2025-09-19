Divadlo F. X. Šaldy uvede premiéru operní sci-fi pohádky. Představí Poruchu na lodi Nautilus
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy v pátek v 19 hodin na scéně Malého divadla uvede premiéru operní sci-fi pohádky s názvem Porucha na lodi Nautilus. V příběhu se diváci mohou setkat s postavou kapitána Nema, harpunářkou Nedou nebo třeba chobotničkou Mantíkem. Opera je jednou ze 14 premiér, kterou v letošní sezóně divadlo uvede.
Lukáš Hurník, hudební skladatel a autor hry Porucha na lodi Nautilus, recituje část libreta, které herci v operní pohádce zpívají: „Tisíce mil od našich břehů spatřen byl neznámý objekt, neznámý fenomén. Jak a kým byl vyroben? Vědecká obec je ve střehu. Expedice jedou ze všech směrů, ale Nautilus takovou rychlostí se pyšní, že budeme tam dřív než všichni.“
00:00 / 00:00
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy v pátek uvede premiéru operní sci-fi pohádky Porucha na lodi Nautilus
Opera s prvky sci-fi vypráví o ztroskotání ponorky při plavbě do neznáma pod vedením kapitána Nema. Inscenaci režírovala Eliška Mervartová.
„Bylo pro mě hodně důležité dětem nějak předložit ten příběh, ale nevysvětlovat jim ho. Je tam spoustu témat přijímání jinakosti, jsou tam hrozně zajímavé vztahy mezi postavami, chobotničkou Mantík. Bylo pro mě důležité akcentovat, jak ti lidé mezi sebou fungují, jak se tam tlučou různě charaktery a pak se zase smiřují,“ vysvětluje Marvanová.
Režisérka přiznává, že operní pohádka pro ni byla velkou výzvou. „Nemám žádnou zkušenost s tvorbou pro děti, takže jsem si říkala, co s tím. A ještě k tomu opera není úplně žánr, který by byl primárně cílený na děti.“
‚Umělecký startup‘
Dětská opera je první inscenací projektu Bušení, který Divadlo F. X. Šaldy spouští letos poprvé, nabízí tak prostor pro tvorbu mladým režisérům, dramaturgům i dalším členům inscenačních týmů.
Činohra Nebezpečné známosti zahájí novou sezonu Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Letos ho čeká 14 premiér
Číst článek
„My tomu říkáme umělecký startup. To znamená, že opera, činohra i balet vytvoří ve svém dramaturgickém plánu pro danou sezónu prostor pro mladý inscenační tým. Tomu věnuje tradiční zkoušecí období šesti týdnů, kdy vedení každého souboru domlouvá, jaký titul by bylo vhodné uvést, jaká témata zpřítomnit,“ vysvětluje dramaturgyně Tereza Konývka Frýbertová.
Porucha na lodi Nautilus je první letošní premiérou Divadla F. X Šaldy.