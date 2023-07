Geniální nouzové řešení. ‚Měla větší úspěch než hra,‘ popisuje Svěrák vznik cimrmanovských přednášek

Před 57 lety zaznělo poprvé z Československého rozhlasu jméno Jára Cimrman. Nápady na divadlo i postavu génia se zrodily v Praze na Malé Straně. Založit divadlo napadlo konkrétně scenáristu Jiřího Šebánka v tamní Baráčnické rychtě, základy legendárních přednášek se formovaly o kousek dál, ve vinárně U tří zlatých hvězd. A právě tam se v dnešním díle seriálu vydá zavzpomínat Zdeněk Svěrák. Praha 12:40 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hra Blaník | Foto: Divadlo Járy Cimrmana

„Jdeme k těm hvězdičkám. Já to vidím někde tady… U Glaubiců, to ne, to bude ještě výš. Tady, restaurant U tří zlatých hvězd. Tak tam nakoukneme!” vyzývá Zdeněk Svěrák na Malé Straně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z nouzového řešení klíčový rys divadla. „Potřebovali jsme zaplnit čas,“ říká Zdeněk Svěrák o legendárních seminářích

Právě na tomto místě, kde dřív stávala vinárna, se před lety u stolku sešel s dalšími spolutvůrci a vymysleli nový typ představení.

„To bylo v době, kdy jsme prožívali krizi, protože se blížilo předváděcí představení pro Státní divadelní studio, kde jsme měli uvést dvě komedie – Akt a Domácí zabijačku. Jiří Šebánek pořád nebyl se Zabijačkou hotov, ale to představení se muselo odehrát, protože komise byly připraveny. Kdybychom to neudělali, tak se nedostaneme do Svazku divadel pražských,“ vysvětluje Zdeněk Svěrák.

U spojeného stolu tehdy seděl Jiří Šebánek, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Oldřich Unger, Jan Trtílek a Helena Filipová.

Větší úspěch než hra

Vymýšleli, čím by vyplnili hodinu, která by předcházela samotné hře, a nakonec padl návrh, že secvičí přednášku o Cimrmanovi, o kterém tehdy ještě nic moc nevěděli.

Divadlo Járy Cimrmana slaví 55 let od premiéry první hry. ‚Akt vypadal ochotnicky,‘ vzpomíná Svěrák Číst článek

„Ta schůzka byla důležitá proto, že se ukázalo, že toto nouzové řešení bylo právě geniální a pro charakter našeho divadla rozhodující. My jsme netušili, že ten hodinový soubor přednášek bude mít větší úspěch než hra,“ dodává Zdeněk Svěrák.

„Tehdy jsme opravdu nevěděli, jak to bude klíčové. Ale vzpomínám si, že tady Láďa začal cimrmanovskému nápadu věřit, říkal: ‚Cimrman není, Zdeňku, ptákovina.‘“

Na Malé Straně mělo Divadlo Járy Cimrmana také svou první domovskou scénu. V nedaleké Malostranské besedě herci uvedli premiéry prvních šesti her.