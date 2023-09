Divadlo Járy Cimrmana vstoupilo do 57. sezony. ‚Ať nám Zdeňka neutahaj,‘ přeje si Petr Brukner

Sedmapadesátou sezonu zahájilo legendární Divadlo Járy Cimrmana v neděli v Pardubicích hrou Hospoda Na mýtince. Členové divadelního souboru se tak na prkna postavili, aby představili českého génia Járu Cimrmana, již 14 276krát. „Na začátku opět vylezu na pařez. Dělám tam, jako že mně luplo v zádech, ale ono mně vždy skutečně lupne,“ smál se před vystoupením herec Zdeněk Svěrák v besedě Radiožurnálu. Pardubice 11:47 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadlo Járy Cimrmana zahájilo svou 57. sezonu oředstavením Hospoda na mýtince | Foto: Libor Teichmann | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

„Ten sál se skládá z nových lidí, kteří to nikdy neslyšeli. A z lidí, kteří to znají zpaměti. Ti to tak milují, že sledují, jestli tam náhodou nedojde k nějaké změně, které budou svědky,“ popisuje Zdeněk Svěrák.

Zdeňku Svěrákovi, Miloni Čepelkovi a Petru Bruknerovi, kteří byli hosty speciálního vysílání Radiožurnálu, by bylo dohromady 253 let.

Herec Brukner proto přiznal, že je na čase trochu zvolnit. „Mám o Zdeňka strach. Když se podívám, kolik představení během měsíce hraje, tak si říkám: ‚ježišmarja, ať nám ho neutahaj‘,“ říká.

Svěrák na to reagoval, že se od nové sezony skutečně bude trochu šetřit. „Myslím, že už nebudu hrát šestnáct představení měsíčně, ale čtrnáct,“ připustil.

Divadlo bude hrát i nadále přibližně dvacet představení v měsíci, obsazení některých her ale částečně omladí. Třeba ve hře Afrika začne od října hrát Vojtěch Kotek. „Humor taky stárne, ale ne tak rychle jako my. Myslím si, že to tady chvíli zůstane živé, i když my u toho už nebudeme,“ myslí si.