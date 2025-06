Divadlo Komedie uvádí inscenaci Ofélie OnlyFans. Ukazuje problémy současných rodin

Jak to funguje v rodině Ofélie a jaký měla vztah ke svému otci? I to zaujalo režiséra a dramatika Tomáše Ráliše natolik, že vytvořil pro pražské Divadlo Komedie novou inscenaci s provokativním názvem Ofélie OnlyFans. Neodehrává se v historických kulisách království dánského a hlavním hrdinou není ani Shakespearův Hamlet, vše se totiž točí kolem problémů současné rodiny. Premiéru hry mohou diváci vidět v sobotu. Praha 18:02 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová inscenace Ofélie Onlyfans režiséra a dramatika Tomáše Ráliše | Foto: Patrik Borecký | Zdroj: Městská divadla pražská

„Vypůjčil jsem si z Hamleta postavy z té druhé rodiny. A chtěl jsem přenést jejich motivy do mé hry,“ popisuje pro Radiožurnál novou inscenaci Tomáš Ráliš, autor hry a zároveň režisér.

Vždycky ho fascinovala postava Ofélie, která během Shakespearova dramatu Hamlet skoro vůbec nepromluví. „Přitom je to zcela zásadní. Říkal jsem si, že by bylo skvělé propůjčit jí tou novou hrou mnohem silnější hlas,“ míní.

Ráliš postupně rozkrývá vypjaté vztahy v rodině a Ofélie pátrá po vrahovi své matky. „Jsem sám zvědav, jak název zafunguje na diváky. Pro mě bylo podstatné spojení OnlyFans, protože jsem chtěl napsat Ofélii, která je pro fanoušky postavy Ofélie,“ vysvětluje.

V inscenaci je důležitá také hudba, a proto Ráliš do hlavní role obsadil hostující Rosalii Malinskou. Ta zpívá ve tříčlenném dívčím uskupení Viach a skládá vlastní hudbu. Otce mladé Ofi představuje Tomáš Pavelka. „V zásadě je to postava, pokud jde o vyznění hry, asi negativní,“ pokračuje Pavelka.

Stejně jako Ráliš tak i Pavelka je zvědavý, jak publikum hru přijme. On sám se o pojem OnlyFans před začátkem zkoušek příliš nezajímal.

„Samozřejmě to ve společnosti nějakým způsobem rezonuje a může to vyvolávat nějaké asociace. Pokud tímhle směrem někdo přemýšlí, tak by asi mohl být zklamán. Na žádné bizáry erotického typu nedojde,“ uvádí na konec Pavelka.

Ofélie OnlyFans je generační výpovědí určená hlavně mladému publiku.