Vitamín D aneb Divadla spolu! K nápadu herců libereckého Šaldova divadla se připojilo 13 souborů

Každý zúčastněný soubor během 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledek budou prezentovat 9. května v přímém přenosu ze Šaldova divadla v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Záznamy všech inscenací pak budou na internetu k vidění ještě nejméně 10 dní. Liberec 16:24 23. dubna 2021

Jak řekla ČTK mluvčí libereckého divadla Michaela Pompová, jedná se o společnou výzvu, která v českém divadelním prostoru nemá obdoby.

Právě v Divadle F. X. Šaldy v Liberci se tento nápad zrodil, autoři se inspirovali inspirací akcemi typu 48 Hour Film Project nebo Malými kladenskými dionýsiemi Městského divadla Kladno. „Vytvořili jsme jedinečný divadelní formát pro tuto dobu: okamžitou podobu živého divadla, kterou je možné předat divákům po celé republice,“ uvedla Pompová.

Každý přihlášený soubor nejprve zaslal do společného klobouku tři přísloví a „divadelní notář“ Michal Zahálka jedno z nich vylosoval. Divadla nyní postupně dostávají e-mailem jedno vylosované přísloví, které je stejné pro všechny, a mají tři dny a tři noci na to, aby vytvořila krátkou inscenaci. Snahou bylo, aby podmínky byly pro všechny soubory co nejspravedlivější.

„Hlavním kritériem je skutečnost, že nevyrábíme filmy, ale záznamy divadelních inscenací. Proto jsou například zakázány veškeré filmové a televizní efekty, natáčet se musí na jevišti nebo zkušebně a snímat se může maximálně na dvě kamery," uvedla Pompová. Omezená je také délka inscenace, musí být v rozmezí 10 až 15 minut. „Umělecké ztvárnění zadaného přísloví a volba žánru jsou ovšem zcela svobodné – a každý tým se s nimi dozajista popere úplně jinak a originálně," dodala Pompová.

Součástí akce bude i hlasování diváků, která inscenace je nejvíce zaujme. „Věříme, že se jich připojí co nejvíce, protože celý projekt je určený především pro ně. Budeme moc rádi, když budou hlasovat, my ale celou akci vnímáme tak, že hlas pro jednoho je hlasem pro všechny, a naším společným přáním je hlavně to, aby bylo diváků co nejvíce,“ uvedl dramaturg liberecké činohry Jiří Janků.