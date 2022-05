Ke kulturnímu životu pražských Vršovic už dlouhodobě patří tamní Divadlo MANA, které sídlí v budově Husova Sboru. Diváci v něm kromě Martina Dejdara můžou vidět třeba i Jiřího Lábuse nebo Danielu Kolářovou. Loni úspěšná letní scéna v nedalekých Heroldových sadech ale letos nebude. A také kvůli tomu teď divadlo čelí vážným ekonomickým problémům. Muselo zrušit několik plánovaných představení. Praha 11:50 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Martin Dejdar | Zdroj: Profimedia

Jak v pondělí ve vysílání Radiožurnálu řekl herec Martin Dejdar, důvodem je nejen menší zájem lidí o kulturu, ale také nedávné usnesení rady Městské části Prahy 10.

Vršovická divadelní scéna MANA má ekonomické potíže. Radní Prahy 10 zamítli letní scénu.

„Divadlo MANA ještě loni hrálo na letní scéně a velmi úspěšně. Pro divadlo to byla finanční injekce na celou sezonu. Letos jim to městská část zatrhla, takže s letní scénou nemůžou počítat a je to hodně špatné,“ řekl Dejdar v pořadu Host Lucie Výborné, který v divadle MANA hraje třeba v kriminálním dramatu Mléčné sklo.

MANA loni v parku hrála pod širým nebem od 22. června do 15. července. Propagační video, kterým provázel Jiří Lábus, mělo na stránkách Prahy 10 rekordních 111 tisíc zhlédnutí.

Akci tehdy podpořila právě Praha 10 a slogan zněl „Nekašleme na kulturu!“. Letní scénu, kde bylo celkem 19 představení, navštívilo dohromady 2075 lidí, přičemž průměrná návštěvnost byla 60 procent. Průměrná cena vstupenky byla 283 korun. Vyplývá to z dokumentu divadla MANA, který má redakce k dispozici a dostala ho také rada Městské části Prahy 10.

Divadlo MANA dobře znají místní obyvatelé, vystupují v něm i studenti okolních škol. Sídlí v netradiční budově Husova Sboru na Vršovickém náměstí.

Hluk a poničený trávník

Podle principála divadla a zároveň faráře Církve československé husitské Davida Frýdla nenašli u jednotlivých radních náležitou politickou podporu.

„Čímž jsme se teď dostali do opravdu ekonomicky nezáviděníhodné situace, protože jsme už svým způsobem kalkulovali s nějakým příjmem z předprodeje vstupenek, který nám pokryje dosavadní ztráty - způsobené ať už pandemií koronaviru, tak i tou aktuální situací, kdy se diváctvo teprve velmi pozvolna vrací zpátky ke kultuře,“ uvedl.

V usnesení od Městské části Praha 10, konkrétně je pod ním podepsán místostarosta za Piráty Petr Beneš, se mimo jiné píše, že „k tomuto návrhu nebylo přijato žádné usnesení a proto není možné žádosti divadla MANA vyhovět.“ Usnesení má redakce taktéž k dispozici.

Rada se rozhodovala mimo jiné i na základě dvou posudků - odboru životního prostředí, kterému se nelíbil poškozený trávník, a majetkoprávního odboru, který se ale podle Frýdla odvolával právě na posudek odboru životního prostředí. Posudek si prý rada nechala vypracovat až letos v květnu.

Dalším důvodem jsou stížnosti několika lidí, kteří bydlí v okolí Heroldových sadů. Vadil jim hluk, a i to, že nemůžou park kvůli částečnému letnímu záboru plně využívat.

Šance i pro ostatní scény

Zastáncem letní scény je radní pro kulturu David Kašpar z koalice Vlasta. Ten považuje divadlo MANA za kvalitní scénu, která dokáže přitáhnout pozornost nejen místních. Právě on a další dva jeho kolegové z koalice hlasovali pro schválení letní scény. Zbylých šest radních se hlasování zdrželo.

Místostarosta Prahy 10 Petr Beneš Radiožurnálu řekl, že se při rozhodování o letní scéně opírali nejen o posudky zmiňovaných odborů, ale také o další okolnost.

„Oproti loňskému ročníku jsme ještě chtěli, aby pan Kašpar letní scénu vysoutěžil, aby to nebylo dáváno tzv. z ruky, protože tam s tím jde i hodně peněz. A samozřejmě objektů, kteří by se velice rádi účastnili, je víc. Nejenom divadlo MANA. Loni se to dělalo narychlo, takže to dostalo, ale samozřejmě my jsme v zájmu transparence chtěli, aby se o to mohlo ucházet víc těch divadelních scén na Praze 10,“ podtýká Beneš.

Materiál pro radu byl podle něj navíc předložený s tím, že nebude zveřejněný občanům, což se jim také nelíbilo. Radním, kteří se hlasovaní zdrželi, vadilo i to, že návrh nebyl předjednaný na dotyčném výboru.

Redakce mluvila ještě s radní pro zdravotnictví, sport a volný čas Janou Komrskovou, také zvolenou za Piráty.

„Hlavní problém byl v tom, že jsme v podstatě ten materiál dostali na stůl a vůbec jsme o tom nevěděli. A dohoda mezi radními byla, že letos se letní scéna dělat nebude, takže jsme byli překvapeni, že to s námi nikdo nepředjednal,“ dodává.

David Frýdl a sbor divadla MANA teď chystá další video s hercem Jiřím Lábusem, kde chce fanouškům divadla vysvětlit, proč letos letní scéna v Heroldových sadech nebude.