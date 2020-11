Divadla se přesunula na internet, kde vysílají svá představení. Diváci nejvíce sledují Dejvické divadlo

Podle mediální zástupkyně Johany Turnerové ale zatím nevědí, jaká je sledovanost Televize Naživo na klasických televizních obrazovkách. Přímé přenosy lze naladit zdarma, říká jejich režisér Viktor Tauš.

„Terestriální vysílání zasahuje do třech a půl miliónu domácností. Můžete nás sledovat 24 hodin denně. Kromě programů nabízíme sdílení společného prostoru. Tady po divadle (Jatka 78, pozn. red.) budeme mít nainstalované kamery, skrz které uvidíte divadlo zevnitř,“ popisuje spoluautor přenosů Viktor Tauš.

Program COVID-kultura poběží do prosince. Studentů nebo městských divadel se zřejmě dál týkat nebude Číst článek

Z archivu si pak diváci můžou vybrat oblíbené vystoupení za různý poplatek. Z něj jde polovina divadelním souborům a druhá část pokryje produkci dalších přenosů.

Videoportál Dramox

Internetový web spustili autoři v říjnu. Divákům nabízí několik desítek divadelních představení, které si můžete pustit ze záznamu. Aktuálně mají podle spoluzakladatele Martina Zavadila registrovaných pět tisíc diváků.

„Diváci strávili za první měsíc desítky tisíc hodin s českým divadlem. Což nám dělá velkou radost, protože to je ten důvod, proč to děláme,“ vysvětluje Martin Zavadil s tím, že z předplatného Dramox přispívá více než polovinou konkrétnímu divadlu, které divák sleduje.

„Nejsledovanějším je Dejvické divadlo se svou inscenací Příběhy obyčejného šílenství nebo Teremin s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Mezi nejsledovanější divadla patří také Činoherní klub v Praze. Na pomyslném třetím místě je Jihočeské divadlo z Českých Budějovic.“

Za měsíční poplatek tří set korun může divák vidět vystoupení tří desítek českých scén.

#kulturažije

Na jaře začala vysílat internetová televize MALL.TV živé přenosy klasické nebo populární hudby. Nezapomněli ale ani na divadla. Sledovanost přenosů po říjnovém uzavření scén ale razantně nestoupla. Vysvětluje šéfproducent Lukáš Záhoř: „Myslím si, že lidé mají jinou náladu, než měli na jaře. Už se neskutečně těší ven,“ říká Záhoř.

Od pondělí se ruší zákaz kulturních akcí, diváci ale přijít nemohou. Představení lze jen streamovat Číst článek

Podle něj vyhledávají návštěvníci na webu nejčastěji vystoupení Černá díra pražského Dejvického divadla, které nasbíralo už přes sto padesát tisíc zhlédnutí.

„Vedle toho si velmi dobře vedly například vysílání Společenství vlastníků od souboru VOSTO5, derniéra Bláznivého Petříčka s Taťánou a Vojtěchem Dykovými nebo přenosy z Divadla Bez zábradlí,“ dodává šéfproducent.

Internetová televize si nechala vyhodnotit své vysílání odborníky z Divadelní fakulty AMU a hlavním městem Praha.

„Byla dobrá volba nabízet celý program ‚kultura žije‘ zdarma. Díky tomu si tento obsah našel cestu k divákům a oni k ní. Ukázalo se také, že lidé by byli ochotni platit pouze v případě, že dostanou výraznou nadhodnotu - třeba jinak zpracovaný záznam vystoupení. A ta částka, kterou by chtěli dát za online provedení, odpovídá zhruba polovině klasické vstupenky,“ uzavírá Lukáš Záhoř.

Tři tygři

Vlastní online videotéku plánuje spustit také ostravské Divadlo Mír, které vede Albert Čuba.

‚Vidět se nemůžeme, ale můžeme si povídat.‘ Cirk La Putyka zřídí telefonní ústřednu se členy souboru Číst článek

„Cena by měla být pod sto korun měsíčně. Pokud si divák předplatí na celý rok, tak to bude výhodnější. Budeme tam nabízet audiovizuální produkci Divadla Mír. Například filmy, seriály do budoucna nebo záznamy divadelních představení, která jsou po derniéře.“

Předplatitelé uvidí například komediální výstupy skupiny Tři tygři dříve než ostatní. Platformu chtějí zveřejnit na začátku prosince.

MuzTV

Vlastní autorská vystoupení nabízí také plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Muzikálovou televizi tam připravuje s kolegy Lumír Olšovský: „Síla toho, že existujeme i na internetu, je v tom, že nám to při naší běžné činnosti vytvoří podporu a může to sloužit i vzdělávací činnosti,“ komentuje šéf muzikálu s tím, že kvůli autorským právům ale nemohou vysílat nastudované muzikály online.

„Agentury s námi uzavírají smlouvy o tom, v jakém rozsahu budeme dílo produkovat. My můžeme produkovat pouze živě. Mnohdy musíme ještě dokládat v jakých kostýmech a v jakých scénách,“ popisuje Olšovský důvody, proč nemohou vystoupení streamovat.