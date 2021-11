Vouchery na pozdější termíny. Divadla řeší vstupenky pro ty, kteří nemají očkování nebo prodělanou nemoc

Divadla se od konce minulého týdne potýkají s dotazy diváků, kteří si nejsou jistí, za jakých podmínek mohou kulturní zařízení navštěvovat. Vláda s platností od pondělního dne znemožnila na kulturní akce vstup těm, kdo nemají dokončené očkování proti nemoci covid-19 nebo nemoc v posledních šesti měsících neprodělali. Praha 17:52 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potíže Divadlu Bez zábradlí dělají také herci v karanténě a to, že by se kvůli bezpečí diváků či svých starších kolegů rádi testovali ve větší míře, než na kolik mají bezplatný nárok. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Divadla, jejichž vedení ČTK oslovila, začínají řešit převod vstupenek na pozdější termíny nebo vystavují divákům, kterým musí účast na představení zrušit, vouchery. Vstupné vracejí výjimečně, s úbytkem tržeb se kvůli pandemii většinou potýkají mnoho měsíců.

„Lidé od čtvrtka telefonují a ptají se, jak to bude. Sami jsme na naše facebookové stránky už minulý týden vyvěsili podmínky, za jakých mohou lidé přijít do dneška, a za jakých ode dneška. Mnozí přišli ještě na poslední chvíli, třeba těhotné ženy, které se nechtějí nechat očkovat,“ řekla v pondělí mluvčí Divadla Bez zábradlí Nikol Kouklová.

Vouchery, které divadlo vydává, bude podle ní prodlužovat. Potíže divadlu dělají také herci v karanténě a to, že by se kvůli bezpečí diváků či svých starších kolegů rádi testovali ve větší míře, než na kolik mají bezplatný nárok. To znamená pro divadlo opět vyšší náklady, doplnila mluvčí.

Divadlo Na Fidlovačce plánuje na neděli ještě premiéru vánoční inscenace Betlém hledá superstar. „Snad stihneme odehrát aspoň premiéru, co bude poté, nevíme. Vstupenky zakoupené diváky, kteří teď do divadla přijít nemohou, posouváme na nové termíny,“ řekl provozní ředitel divadla Rostislav Šrom.

Premiéru plánuje také soubor Loutky v nemocnici, který uvede v neděli rodinné adventní představení Cesta do Vánoc v divadle Říše loutek. Protože soubor počítá, že na hru by měly přijít především děti, vstupenky dál prodává a změny příliš řešit nemusí. Soubor Cirk La Putyka zaznamenal žádosti o přesun vstupenek v řádu jednotek, řekl za novocirkusový soubor Jiří Sedlák. Soubor neplánuje vracet vstupné, divákům bude poskytovat vouchery v ceně vstupenky, které si později budou moci proměnit na vstupenky nové.

Podobně se plánuje zachovat i Národní divadlo. Mluvčí první české scény Tomáš Staněk již minulý týden řekl, že Národní divadlo nabídne divákům, kteří nebudou od pondělí splňovat podmínky k návštěvě služeb a kulturních akcí, převedení zakoupených vstupenek na poukázku. Bude mít platnost rok a půjde vyměnit za nové vstupenky.