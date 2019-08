Průzkum: Tři čtvrtiny návštěvníků pražských divadel jsou ženy, hlavní motivací je touha trávit čas s blízkými

V Praze chodí do divadel ze 74 procent ženy, což je podobně jako ve čtyřech dalších evropských metropolích. Věkový průměr návštěvníků pražských divadel je 43 let. Česká republika je s nejvyšším podílem publika z mimopražských regionů naopak absolutním lídrem v cestování za divadlem do metropole. Hlavní motivací pro návštěvu divadelního představení je pro českého diváka především touha strávit čas s rodinou a přáteli.

