Snažíme se diváky nalákat, společenské náladě se ale čelí těžko. Říkají pražští divadelníci o končící sezóně

Diváci se pomalu ale jistě vracejí do divadelních sálů. Podle některých pražských scén ale čekají návštěvníci s nákupem lístků až na poslední chvíli a většinou je přitáhnou komedie. Zeptali jsme se divadelníků, jak hodnotí končící sezónu a jak moc jim nakupování lístků na poslední chvíli komplikuje provoz. Praha 18:50 26. června 2022

První česká scéna uvedla na jevišti historické budovy opakovaně inscenaci Erbenovy Kytice a tu se pokaždé podařilo vyprodat. Podle mluvčího Národního divadla Tomáše Staňka jdou teď lísky sehnat už jenom na pár představení.

„Vstupenky na poslední inscenace divadelní sezóny jsou v tuto chvíli v podstatě vyprodány. Zbývají už jen poslední místa. Sledujeme ale změnu nákupního chování,“ vysvětluje mluvčí divadla.

„Diváci zakupují většinu vstupenek v řádu dní a nikoliv v řádu týdnů a měsíců, jak tomu bývalo v Národním divadle zvykem v období před covidem. Pokles obecně zaznamenáváme u titulů takzvaně ‚turistických‘, protože přeci jenom evropská mobilita ještě není v takové kondici jako bývala,“ vysvětluje chování diváků Staněk.

Ve státní opeře, která je také součástí Národního divadla, kvůli tomu snížili počet vystoupení.

Méně premiér i představení

Snížil se také počet představení v příspěvkové organizaci magistrátu pražském Švandově divadle.

„V poslední dvou letech rušíme v jednu až dvě premiéry ročně, protože zkrátka nemáme na to, abychom vyrobili více. Všechno, co není nutné dělat, se odkládá, a tudíž se maximálně šetří v provozních nákladech,“ popisuje situaci ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

„Hrajeme zhruba o pět až šest představení měsíčně méně, což taky dělá významnou úsporu třeba v energiích, protože ty máme od ledna v průměru asi o 300 % dražší než v loňském roce. To je pro divadlo zásadní položka, jde zhruba o 4,5 milionu korun, které musíme najít v provozu šetřením nákladů,“ dodává.

Na smíchovskou scénu také chodí méně diváků než před dvěma lety. Asi o šestinu. „Ale návštěvnost není to jediné, co nás zajímá. Důležité jsou samozřejmě tržby, protože jsme závislí na tom, co utržíme. Z těch tržeb my pak vyrábíme veškerý program,“ vysvětluje Hrbek.

Podle ředitele Švandova divadla si teď do divadel chodí lidé hlavně odpočinout. „Pozoruji i u nás na pokladně velkou poptávku po komediálních titulech. Nicméně to, co je podstatné je dramaturgie a témata, která je schopná trefit,“ popisuje.

„Není to otázka žánru. Je to otázka toho, co a jak atraktivně na tu scénu uvedete. Je to ale obtížné. Doba se vyvíjí velmi hekticky a to, co platilo včera, neplatí dnes. Témata se také hledají hůře,“ uzavírá Hrbek.

Osvědčené a známé tituly

Na druhé straně Vltavy ve Vinohradském divadle, kde pracuje jako dramaturgyně Zuzana Paulusová, také sledují změny v chování diváků, lidé si podle ní teď vybírají osvědčené a známé tituly.

„U nás je to konkrétně třeba Balada pro banditu, Pygmalion nebo Havlovy aktovky, které uvádíme ve studiové scéně. Ty naše nové inscenace, jako je třeba Je třeba zabít Sekala nebo Dům Bernardy Alby, navzdory tomu, že jsou zajímavé a umělecky kvalitní, tak se teprve rozbíhají,“ popisuje situaci.

Vinohradské divadelníky ale podle dramaturgyně potěšilo, že návštěvníci mají větší zájem o předplatné.

Podle Tomáše Přenosila ze soukromého Studia DVA si i tam našlo cestu do sálu více diváků, i když pomalu.

„Silnější a divácky oblíbené tituly se určitě vyšplhaly až k někam k osmdesáti, devadesáti někdy i stoprocentní vyprodanosti a tituly, které jsou na repertoáru delší dobu, tak se mohou pohybovat kolem poloviční vyprodanosti. Za což jsme velmi rádi, že se daří takováto návštěvnost plnit,“ vysvětluje.

Pražské soukromé divadlo na Jezerce v čele s principálem Janem Hrušínským se zatím nerozhodlo omezit výdaje výpadek příjmů na vstupenkách, ale zaznamenali.

„Příjmy, které jsme rok a půl neměli kvůli tomu, že divadla byla zavřená, kompenzovány nebyly. Ale já pevně věřím, že ta kvalita divadla znovu diváky do hlediště přivede v plném počtu, jinak bych to nemohl dělat,“ dodává Hrušínský s tím, že teď čerpají peníze z rezervy, kterou si našetřili v minulých letech.