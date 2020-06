„Nebojte se a přijďte“ lákají soukromá divadla. Kvůli koronaviru přišly některé scény o miliony

Prodej lístků je zatím podle provozovatelů pomalejší než před nouzovým stavem. Proto například pražské Divadlo na Jezerce láká na svůj program sloganem „Neboj… hrajeme.“ Na červen si připravili dvě inscenace - Pánský klub a vystoupení Naprostí cizinci.

Radní Třeštíková: Ztrátu milionů, o které Praha přišla kvůli odlivu turistů, pocítí celé Česko Číst článek

„Že máme možnost hrát za obvyklých podmínek, bez toho abychom museli nechat jednu volnou řadu a každé třetí sedadlo, tak to jsme se dozvěděli až na začátku června. Tím pádem jsme červen, jak jsme ho chtěli původně odehrát, tak to nešlo, protože bychom neměli pro koho hrát,“ řekl principál scény Jan Hrušínský.

„Divadelní představení se nabízejí s minimálně s dvouměsíčním předstihem divákům, jinak do nemá smysl,“ dodal Hrušínský s tím, že kvůli nouzovému stavu museli zrušit od března téměř sto představení.

Lidé mají o červnová představení zájem, lístky na obě vystoupení a jednu reprízu jsou téměř vyprodané.

Herci vystupují za snížený honorář

Tento týden je možné vyrazit i do dalšího soukromého pražské divadla Ungelt. Svá představení přesunulo z března na červen. Sály tak budou podle mluvčího scény Josefa Kubáníka nejspíše plné, protože se vstupenky začaly prodávat už na přelomu února a března.

Hrát, či nehrát? Většina divadel kvůli nejasným vládním nařízením zatím neotevře Číst článek

Kubáník dodal, že by nemělo smysl dál hrát, pokud by neměli program na své letní scéně na Hradčanech. Tam mají připravená vystoupení pro tři stovky lidí. Ředitel Ungeltu Milan Hein se zároveň dohodl s herci, že zatím budou mít také snížené honoráře.

Svou letní scénu otevírá také soukromé divadlo Kalich. Své kamenné divadlo ale otevřou až v září. Mluvčí této pražské scény Jaromír Panenka řekl, že by to byla mravenčí práce, každého z diváků oslovit a přesunout lístky na další termín, jenom pro to, aby se vystoupení v čas odehrálo.

Mile je ale překvapil zájem lidí o představení pod otevřeným nebem. Na ně prodali už stovky vstupenek. Na pódiu pod Žižkovskou věží zahraje například písničkář Tomáš Klus, anebo tam uvidíte divadelní grotesku Saturnin spisovatele Zdeňka Jirotky.

Studio DVA

Ve Studiu DVA teď herci zkouší komedii Revizor a v režii herečky Evy Holubové. Na pódiu se společně potkají třeba Kryštof Hádek, Bob Klepl nebo Zuzana Kronerová.

A postupně se tam vrací i diváci. „Nebojí se, vrací se za oblíbenými herci. Není to ale jednoduché, protože vyprodat divadelní představení během pěti dnů nebo prodat vstupenky, je docela složité. My jsme se dozvěděli 25. května, že můžeme hrát a hned od prvního června jsme hráli. Ten časový rozestup je velmi krátký na to, abyste naplnili sál diváky," řekl Tomáš Přenosil ze Studia DVA. Podle něj je ztráta soukromého Studia DVA na vstupenkách za poslední tři měsíce 30 miliónů korun.

Od desátého června si návštěvníci mohou koupit také lístky na jejich letní scénu na Vyšehradě. Pražská scéna se podle Přenosila otevřela hned, jak to bylo možné také z důvodu, aby jejich zaměstnanci měli možnost si vydělat, i když to pro ně nebylo úplně ekonomické.

Krajské privátní scény

Do ostravské Divadla Mír zatím lidé mohou vyrazit jenom virtuálně v jejich online přenosech. Ostatní vystoupení jsou jinak posunutá až na náhradní termíny v září.

Celá sezona už je ztracená, hrát se začne až v září, odhaduje ředitel divadla v Opavě Číst článek

Za týden začnou hrát také v brněnském Divadle Bolka Polívky. Také tam rozhoduje o financích především prodej vstupenek. Vedení nepředpokládalo, že mohli ještě tuto sezónu otevřít.

Brněnští radní minulý týden navrhli jednorázovou finanční pomoc některým soukromým kulturním institucím. Návrh ale musí schválit ještě zastupitelstvo. Brněnští divadelníci vyrazí ale v létě ze své kamenné scény také na tour. Jejich vystoupení „Šašek a syn“ hostí příští měsíc Zámek Slavkov.

Hraje už i nejstarší soukromé Divadlo „M“, které bude vystupovat například v severočeském Duchcově. Podle ředitele Milana Petrovského očekávají na výjezdních akcích až dvě stě nebo tři sta diváků.