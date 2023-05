Divadelní soubor 60+ dokazuje, že po šedesátce život nekončí. Chceme bořit předsudky, říká lektorka

„Kdybych měla dostat korunu vždycky, když se mě někdo zeptá, co dělá divadelní lektor, tak už bych byla milionářka,“ směje se Marie Klemensová, která působí v Divadle Husa na provázku. Kromě práce lektorky vede také amatérský divadelní soubor seniorů s názvem 60+. Brno 10:26 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadelní lektorka Marie Klemensová | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Nápad se rodil už delší dobu, vztahoval se ke studiu Dům, které kdysi na Provázku fungovalo pod vedením režisérky Evy Tálské. „Přemýšleli jsme, kam to v dnešní době posunout. Dramaťáků pro dospívající je všude dost, tak jsme si říkali, že by to mohla být skvělá možnost pro seniory,“ vysvětluje Marie Klemensová.

„Přihlásilo se přes dvacet zájemců, tak jsme s nimi udělali něco jako konkurz, ale spíš to bylo přátelské setkání, na kterém jsme vybírali náš budoucí amatérský soubor podle toho, aby se lidé herecky hodili k sobě,“ dodává.

Klemensová plánuje vytvořit autorskou inscenaci a v prosinci ji uvést pro veřejnost. „Spolupracuji na tom s herečkou Terezou Volánkovou,“ doplňuje.

Práci s generačně odlišnými lidmi vnímá jako přínosnou. „Provázek chce být divadlem otevřeným pro každého – nehledě na věk, barvu pleti, vyznání nebo cokoliv jiného, tak jsem ráda, že jsme našli i cestu k seniorům. Byl to pokus, konkurz byl pro nás šok,“ říká.

„Čekali jsme babičky a dědečky, ale najednou byla před námi parta naprosto aktivních a různorodých lidí, kteří nás překvapili energií, se kterou tam přišli. Chceme bořit předsudky, které jsou se seniorským věkem spojené. Po šedesátce život nekončí,“ popisuje divadelní lektorka.

Zážitky z divadla

K mezigeneračním střetům a konfliktům nedochází, byť jsou v souboru lidé s velkým věkovým rozdílem. „Často se smějeme, občas máme i potíže dostat se k samotné herecké práci. Všichni mají hromadu historek na vyprávění. Rozumíme si a umíme si naslouchat. Pravidelně se setkáváme na workshopu s divadelními kolegy – byl za námi Láry Hauser nebo Dalibor Buš, těším se také na Miloše Štědroně,“ dodává Marie Klemensová.

Co vlastně obnáší práce divadelní lektorky? „Je to profese, která v současné době nabývá na popularitě, v některých divadlech jsou celá lektorská oddělení, i když náplň práce může být pokaždé jiná. Já mám v divadle na starost veškeré doprovodné programy, všechno, co je nad rámec inscenací,“ popisuje svou pozici.

„Patří sem třeba lektorské úvody, prohlídky divadla, děláme také divadelní kvízy nebo vytváříme metodické listy pro studenty i pedagogy. S diváky mám velmi dobrou zkušenost, většinou jsou zvídaví a otevření tomu, co děláme. Chceme jim zprostředkovat více interaktivní zážitky než je samotné zhlédnutí představení,“ uzavírá Marie Klemensová.

