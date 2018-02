Dvě hry během jednoho představení? Ve světové premiéře hry D1W1 se představí běloruští dramatici

Dvě současné divadelní hry, které vznikly samostatně, a přece tvoří jedno představení. Tak vypadá světová premiéra projektu nazvaného ‚D1W1‘ pražského divadelního spolku Kašpar, který hru uvede na komorní scéně Klubovna. Hry ‚Dívka s papežem‘ polského dramatika Michala Walczaka a ‚Válka ještě nezačala‘ od Michaila Durněnkova z Běloruska stojí kromě politiky i na komických situacích. Praha 9:00 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Scéna z představení 'Válka ještě nezačala' od běloruského autora Michaila Durněnkova | Foto: Divadlo v Celetné

Tři bílé stěny se starým válečkovým vzorem, kde stojí jen pohovka z palet s posprejovaným potahem – to je byt dvou umělců, ale také bývalý nevěstinec. Ve vzduchu visí válka, autor seriálových scénářů Václav a herečka Anděla hrají hru – vlastní příběh, do kterého se připlete i falešný papež.

Hru ‚Dívka s papežem‘ napsal známý polský autor Michal Walczak. Po přestávce herci v komorním sále Klubovny začínají úplně novou hru - Válka ještě nezačala od běloruského autora Michaila Durněnkova. Obě hry režíruje Šimon Dominik. Vysvětluje, jak vznikly:

„Texty vznikly na objednávku časopisu Svět a divadlo, kdy jednou za dva roky osloví autory napříč nejen Českou republikou, Slovenskem, ale vůbec celou Evropou – dokonce až světem. Vyzve je, aby napsali nějakou současnou krátkou hru s určeným politickým přesahem,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Koncentrace na lidské vztahy

Hry kromě politických témat spojuje i komické vyznění. „Určitě ta míra grotesknosti, u které na konci nevíte, jestli se vám to vše jen nezdálo, je podle mě úplně nejlepší,“ dodává.

Vítejte v Divadle za rohem. Začínali tu Havlem, letos krajanům v Kanadě představili vlastní hru Číst článek

Do hry ‚Válka ještě nezačala‘ Michail Durněnkov otiskl i zkušenost se současnou politickou situací ve východní Evropě. Hra začíná scénou ve třech – rodiče čekají na syna, který je na zakázané demonstraci. Ve hře ‚Dívka s papežem‘ se v myšlenkách mladého páru objevuje strach ze třetí světové války. Odráží se podle Šimona Dominika do her i region, odkud autoři pocházejí?

„V podstatě jsme se snažili soustředit na vztahy mezi lidmi, na to, jak jsou vztahy dnes deformovány, jak jsou lidé sobě odcizeni, co třeba znamená elektronická komunikace v našem současném pojetí vztahů. To pro nás bylo hlavní téma, ale regionalita se tam objevuje dost,“ uzavírá režisér Šimon Dominik.

V obou hrách se v různých rolích vystřídá jen pět herců – a emotivní scény divák zažívá v komorním prostředí v Klubovně z bezprostřední blízkosti.