Divadlo v Celetné uvede Krále Leara. Soubor inscenaci připravoval přes rok

Pražské Divadlo v Celetné uvede v úterý večer premiéru tragédie Williama Shakespeara Král Lear v překladu Milana Lukeše. Soubor Kašpar režírovaný Jakubem Špalkem inscenaci připravoval déle než rok. Zkoušelo se experimentálně, mimo jiné při venkovním představení na šumavském hradě Kašperk, řekla za divadlo Lenka Bočková.

Pro Divadlo v Celetné jde o šestý Shakespearův kus. Roli krále ztvárnil Tomáš Karger, Johana Koubová jeho nejmladší dcerou Cordelii.

Krále Leara uvádí scéna jako drama o rodičích a dětech, a zároveň o pošetilosti, pýše, nemilosrdném osudu a o světě, který se otřásá v základech.

Král se rozhodne předat vládu jedné ze svých tří dcer podle toho, jaké lichotky od nich uslyší. Stejnou zápletku má přístup jeho přítele, hrabě Glostera ke svým dědicům. Od toho se odvíjejí jednotlivé charaktery, boj o moc, tragický děj dramatu.

Spolek Kašpar s nastudováním hry experimentoval, zkoušení rozdělil do několika etap. Diváci mohli vidět různé fáze rozpracování, například loni v únoru první zkoušku v Celetné.

V květnu vznikla verze pro inscenace pod širým nebem, které pak soubor odehrál například právě na hradě Kašperk. A to ve verši, jímž Shakespeare hru napsal, v blankversu. Blankvers je nerýmovaný verš o pěti stopách.

„Z letité zkušenosti víme, že na Kašperku se blankvers, obsah a smysl textu sám vyloupne. Je tam jen kámen ve zdi a před vámi spousta diváků, co si přišli pro zážitek. Musíte hrát nahlas, dopředu, jasně. Nutí vás to rozhodnout se, o čem mluvím, co chci sdělit,“ popsal režisér Jakub Špalek.

Na Kašperk se soubor v srpnu s Králem Learem vrátí, nejprve po úterní premiéře budou ale na programu reprízy v Divadle v Celetné.