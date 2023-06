Nemrtvý hrabě Dracula se vrací do českokrumlovské zámecké zahrady, začíná sezona otáčivého hlediště

Ztemnělý zámecký park, tajemná hudba. Hlediště s diváky se pomalu roztáčí, začíná hororový příběh o nesmrtelném upírovi. Obnovenou premiérou činoherní inscenace Dracula zahajuje v pátek 2. června Jihočeské divadlo letní sezonu na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Vrací se tak tandem Olga Šubrtová – Martin Glaser, který pro oblíbenou scénu napsal divácky úspěšné hry Tři mušketýři nebo Ženy Jindřicha VIII. Český Krumlov 19:53 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nemrtvý hrabě Dracula měl v Krumlově premiéru v roce 2018. Inscenace se hrála jen dva roky, pak přišla koronavirová pandemie. Režisér Martin Glaser proto musel celý horor nazkoušet znovu.

„Čtyři roky jsou nesmírně dlouhá doba a mezitím se soubor Jihočeského divadla poměrně hodně proměnil, takže nás čeká asi úplně nová inscenace. Ve chvíli, kdy se promění hlavní postavy, se totiž mění energie, naladění, vyzařování. Věřím ale, že to bude návrat k lepšímu,“ říká.

V inscenaci se mění tři hlavní představitelé, Draculu ztvární Tomáš Kobr.

„Udělali jsme nějaké úpravy, třeba Draculu od starého sešlého muže po omládlého, když se napije té správné krve. S Tomášem Kobrem jsme o tom mluvili a hledali jsme, jak to bude hrát on, po svém v rámci té inscenace. Také jsme ho výtvarně proměnili, takže se diváci mohou těšit na velké překvapení,“ doplňuje dramaturgyně Olga Šubrtová.

Právě Olga Šubrtová společně s Martinem Glaserem jsou autory divadelní adaptace.

‚Napětí, dobrodružství a mystika‘

„Snažíme se, aby tam byl ten draculovský příběh, a to ne tak pozměněný jako třeba u filmového režiséra Coppoly, ale opravdu jdeme podle předlohy Brama Stokera. Samozřejmě jsme i něco dodávali, aby to fungovalo na otáčku, snažíme se, aby tam bylo napětí, dobrodružství a mystika,“ popisuje Olga Šubrtová.

Režisér Martin Glaser doplňuje, že významnou roli sehrají ztemnělý zámecký park a promyšlená scénografie. „Bude tma, tak to je přesně to, co Dracula potřebuje. Mlhy, stíny, kouře, prapodivné světelné průhledy mezi stromy. S přírodou nezápasíme, protože už dávno víme, že člověk nikdy nemůže vyhrát, ale snažíme se ji doplňovat,“ líčí.

Na Draculu už je beznadějně vyprodáno, ale ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek ujišťuje, že lístky na další inscenace ještě jsou. „Je to takový ten pocovidový syndrom, že diváci nakupují se zpožděním. To je, myslím, znát ve všech kulturních organizacích. My jsme díky posledním sezonám, kdy jsme viděli, že nakonec je otáčivé hlediště prakticky vyprodané, celkem optimističtí. Věříme, že diváci přijdou,“ komentuje.

Činohra Jihočeského divadla během léta sehraje v zámecké zahradě v Českém Krumlově ještě Formanova Muže dvojhvězdy a komedii Ženy Jindřicha VIII.

Opera se po roce vrací se scénickým zpracováním Handelova oratoria Mesiáš. Novinkou letošní sezony bude taneční divadlo s názvem Egon Schiele: Autoportrét, které s baletním souborem připravuje choreograf Jan Kodet a režijní duo SKUTR.