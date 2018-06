V 78 letech po delší nemoci zemřela herečka Gabriela Vránová

Po delší nemoci v sobotu ráno zemřela herečka Gabriela Vránová. Oznámili to její syn, režisér Ondřej Kepka a Herecká asociace. Dlouholeté člence Divadla na Vinohradech bylo 78 let. Hrála v řadě televizních inscenací a filmu. Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her a pohádek. Neopomenutelná je rovněž její práce v dabingu, za který obdržela Cenu Františka Filipovského.

