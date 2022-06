Marta Kubišová byla světová. Fascinuje mě, že není zahořklá, říká Hana Holišová o roli v Divadle Kampa

Hana Holišová je známá ze seriálu Ulice, dvakrát vyhrála soutěž Tvoje tvář má známý hlas. Teď hraje v recitálu Marta, který je dárkem Martě Kubišové k 80. narozeninám. „Žiju tím na maximum,“ říká. „Měla jsem v repertoáru její píseň Depeše. Díky recitálu jsem poslouchala i písničky, které zpívá v jiných polohách, než jsem ji znala. Třeba píseň Ne. To je až jako od Janis Joplin. Je to protestsong, ze kterého jsem nadšená.“ Praha 17:00 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Holišová, herečka | Foto: Rostislav Taud | Zdroj: Český rozhlas

Herečka a zpěvačka Hana Holišová v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu Dvojka přiznává, že z role Marty Kubišové má radost. „Po dlouhé době mám pocit, že mi moje práce dává vážně smysl a vnitřně, hluboce se z toho raduji.“

Recitál Marta představuje život legendární zpěvačky a disidentky až do roku 1989. „Myslím, že není na místě hodnotit kohokoliv, kdo tu dobu zažil, jak se k tomu postavil a jaký byl,“ říká o komunistickém režimu a dodává:

„Ale fascinuje mě, že Marta Kubišová se jako hrdinka nevnímá. Byla na premiéře a říkala: ‚Možná když se na to teď dívám, co všechno jsem to vlastně zažila.‘ Představení se jí líbilo a dokonce říkala, že přijde ještě jednou.“

Vyjdu na jeviště a zapomenu na věk, říká Marta Kubišová | Foto: Miroslav Duschek | Zdroj: Český rozhlas

„A fascinuje mě, že z ní člověk necítí zahořklost. Ani za to z dřívějška. Zastavilo jí to rozjetou kariéru, ale není z ní cítit trpkost. Spíš že to tak má být a že mohla být zase třeba máma. A přitom ona byla světová po všech stránkách,“ hodnotí Holišová.

Pro zpěvačku Martu Kubišovou byl rok 1968 přelomový. Po srpnové invazi ji komunisté vymazali z veřejného života a na pódium se vrátila až po 21 letech. Mezitím třeba lepila pytlíky, zvykala si na výslechy Státní bezpečnosti a mezi prvními podepsala Chartu 77.

Právo se vyptávat?

S Martou Kubišovou se Holišová chtěla setkat ještě před premiérou recitálu.

„Ale pak jsem si říkala, jestli máme vůbec právo se na něco vyptávat. Vím, že režisérka a producentka Marty se s ní sešly a mluvily o představení, aby to bylo v pořádku a souznělo to s tím, jak to bylo. A paní Kubišová jim dala naprostou důvěru. Řekla, že nám věří. Její velkorysost mě uklidnila,“ přiznává herečka a zpěvačka.

O spolupráci s Letní scénou Divadla Kampa Holišová stála už od chvíle, kdy viděla tamní představení o Medě Mládkové.

„Uhranulo mě to. V dobrém slova smyslu jsem kolegům záviděla, že můžou u něčeho takového být, prožívat to spolu a tvořit. A o dva roky později jsem dostala nabídku, která se neodmítá. Nebylo o čem pochybovat.“

Marta Kubišová má ale svébytnou barvu hlasu.

„Určitou dobu jsem měla náběh na nedomykavost, takže jsem sice hlas měla krásně nakřáplý, ale vůbec jsem nebyla schopná zpívat ve vyšších polohách jinak než násilím. Musela jsem to strašně tlačit a tím jsem dělala hlasu zle. Paní Kubišová má tu nedomykavost asi pořádnou a do toho ještě kouří cigarety. A má úžasnou, nezaměnitelnou barvu hlasu,“ přibližuje Holišová a dodává:

„Já jsem celoživotní nekuřák. A teď jsem musela kvůli této roli začít trochu pokuřovat, i když jenom na jevišti. Ale teď mám vlastně trochu nakřáplý hlas.“