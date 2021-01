Zemřela herečka Hana Maciuchová, bylo jí 75 let

Hana Maciuchová, která se narodila 29. listopadu 1945 ve Šternberku u Olomouce, má na kontě nespočet divadelních, televizních i filmových rolí.

„Já jsem začínala opravdu tak, že jsem se roli, která mi byla svěřená, naučila zpaměti. Přišla jsem do studia. Pravdou je, že Laurencie byla velmi temperamentní dívka. A pan režisér Jan Berger vždycky říkal: málo. No a já jsem samozřejmě začala přidávat gesta a to takovým způsobem, že mikrofon upadl,“ vzpomínala v roce 2017 Hana Maciuchová na své začátky v rozhlase.

Od počátku své kariéry byla kromě rádia spjatá také s nedalekým Vinohradským divadlem, kterého byla dlouholetou členkou. Nastoupila tam v roce 1971 po několika sezónách strávených v Divadle Za branou. Tady ztvárnila řadu zejména tragikomických rolí. K takovým patřila například Líza z Obchodníka s deštěm. Ráda vzpomínala na Roxanu v Cyranovi z Bergeraku, ale i na Markétku v Mistrovi a Markétce.

Řadu příležitostí jí nabídl film. Poprvé se objevila ve snímku slovenského režiséra Štefana Uhera Organ z roku 1964. Později ji diváci mohli vidět například v Balíkově psychologické sondě V každém pokoji žena.

Před kamerou se objevila také v jednom z mála hraných večerníčků Krkonošské pohádky. Drobná dívka s výraznýma očima, která věčně musí obskakovat Trautenberka - přesně taková je postava Anče. Hana Maciuchová si ji zahrála už v době kdy ještě studovala na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. „Co je to za kanonádu?! Vždyť mi skáčou hrnce na plotně,“ zněla jedna z jejích replik.

Velkou popularitu jí kromě inscenací a pohádek přinesly také televizní seriály. V 70. a 80. letech minulého století hrála třeba Olinku v Ženě za pultem, jako železničářská dcerka se objevila v Dynastii Nováků, hrála v Chalupářích, v seriálech Synové a dcery Jakuba skláře, Dnes v jednom domě či v Nemocnici na kraji města.

Velkou charakterní roli jí přinesl Skalského film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze z roku 1989, kde ztvárnila Olgu Scheinpflugovou.

Točila i v pozdějším věku

Nezapomenutelná je také její postava přísné matky ve filmu Samotáři v režii Davida Ondříčka. „To máš z toho života, jakej vedeš. Ale to je taky z toho, jaký lidi ty si vybíráš, s jakejma lidma ty se stýkáš. Prokrista!“

V točila také v pozdějším věku. Maciuchová se objevila třeba v Četnických humoreskách nebo Ulici. Nejnověji ji diváci mohli vidět v drobnější roli ve filmu Tátova Volha.

Maciuchová dostala v roce 2010 od prezidenta Václava Klause medaili Za Zásluhy | Zdroj: Profimedia

Nadabovala desítky postav – hlas propůjčila třeba Deane Keatonové, Glen Closeové nebo Faye Dunawyaové. V roce 2016 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Učila také na Státní konzervatoři v Praze.

U příležitosti státního svátku v roce 2010 dostala od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy v oblasti kultury.

Jejím partnerem byl 20 let, až do své smrti v roce 1993, herec Jiří Adamíra. Vztah zůstal bezdětný.

‚Herečka s velkým H‘

„Zpráva o úmrtí Hany Maciuchové mě neskutečně zasáhla. Paní Maciuchová byla herečkou s velkým H. Byla skvělou herečkou v divadlem i před filmovou kamerou. Zcela excelentní a výjimečná ale byla za rozhlasovým mikrofonem. Na její umění, životní sílu i vlídnost a milé setkání s ní budeme v rozhlase vždy rádi i s obdivem vzpomínat,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Jako na zábavnou společnici a přítelkyni z vysílání Českého rozhlasu vzpomíná na Maciuchovou i herec Petr Rychlý: „Měla ráda humor a neurážela se, i když někdy byl ten humor tvrdší. Vzpomínám si, že nás pozvala i na své kulaté narozeniny, když jí bylo padesát. Dělali jsme tam psí kusy, legrace, dokonce mě jmenovala králem narozenin, že se velice pobavila. A pak vždycky, když byly kulaté narozeniny, tak nás všechny zvala.“

Maciuchová byla i čestnou prezidentkou festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Práci po ní potom převzal herec Igor Bareš.

„Já jsem se s paní Hanou Maciuchovou potkal hlavně při práci v rozhlase. Vždycky si ji pamatuju jako skromnou, noblesní a křehkou bytost. Dělala spoustu práce v televizi, filmu, v rozhlase a zejména na divadle. Osobně mě velice mrzí, že jsme se nemohli potkat nějak intenzivněji,“ lituje Bareš.

Hana Maciuchová ve filmu Tátova volha | Zdroj: Cinemart

Herečka strávila pět desítek let na prknech Divadla na Vinohradech a zanechala v něm velkou stopu.

„Co se dá říct, když umře báječná herečka, empatický kamarád a skvělá kolegyně? My jsme samozřejmě věděli, že je nemocná, a museli jsme nejen kvůli koronakrizi, ale i kvůli Haničce přerušit představení Harold a Maude, ve kterém excelovala. Bohužel už to diváci neuvidí, je mi to strašně líto,“ řekl ČTK ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.

V divadle s ní zkoušel i umělecký šéf souboru Juraj Deák. „Paní Maciuchové se ke všem svým kolegům vždycky chovala s velkou úctou, respektem. Zkoušení s ní byl vždycky zážitek, protože chodila připravená a neskutečně sečtělá. Na roli se připravovala způsobem neobvyklým v současné době, kdy všechno letí rychle,“ vyzdvihnul její profesionalitu.

Divadlo ve středu připraví smuteční vitrínu s připomínkou jejího angažmá tak, aby hereččinu památku mohli v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru uctít všichni, kdo měli Hanu Maciuchovou rádi.

Maciuchová s hereckým kolegou Rudolfem Hrušínským v roce 2010, kdy získali ceny TýTý | Foto: iDNES.cz | Zdroj: Profimedia