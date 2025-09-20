Hein: Žid a homosexuál v reálném socialismu nikdy neprorazí, řekl mi Miloš Kopecký
Divadlu Ungelt je 30 let. „V jistou dobu to byl boj o přežití,“ přiznává zakladatel a principál Milan Hein. „Dnes když někdo otevírá divadlo, má předem všechno i ekonomicky rozvržené. Já sice věděl, jaký typ divadla chci dělat, ale že budu muset platit každého – od osvětlovače, zvukaře, garderobiérku – a že ani herci nebudou hrát zadarmo, tak to mi docházelo až za pochodu,“ ohlíží se.
„Byl to vyloženě skok do tmy. Hlavním poradcem byl herec Miloš Kopecký, s ním jsem ale řešil uměleckou stránku divadla – a byl to velmi povolaný rádce. No ale o podnikání neměl ponětí ani on,“ vzpomíná Hein.
Aby se malé komorní divadlo s hledištěm pro necelou stovku diváků uživilo, muselo zřídit i letní scénu na pražských Hradčanech, která je už pro necelých 300 diváků. „Na začátku ale lidé nechodili, protože neměli povědomí, že se divadlo hraje i v létě. Asi před 20 lety letní scény moc neexistovaly, dnes jich je mnoho.“
„Jsem ale asi rozený optimista, takže jsem to nevzdal, přestože na začátku chodilo na letní scénu jen 50 až 60 diváků. Ale největší krizi přinesla doba covidu – to šlo opravdu o bytí a nebytí divadla, vlastně nejen Ungeltu,“ rekapituluje principál.
„Bez letní scény a zájezdů, kdy jsme tak 15 až 20krát v měsíci na zájezdu, by divadlo nemohlo přežít. Také proto hrajeme na letní scéně už od poloviny května do poloviny září, osm měsíců jsme pak na kamenné scéně,“ vypočítává.
Máte sklep?
Unikátní prostor Ungeltu se nachází v místech, kde bývalo skladiště hotelu, ale i středověká lednička pro nedalekou tržnici.
„Obcházel jsem mnoho míst, v době po revoluci majitelé domy restituovali, ale za nebytové prostory chtěli opravdu velké peníze," vypráví Hein.
„Nicméně – jsem členem Židovské obce a existuje akciová společnost Matana, která spravuje veškerý židovský majetek. A když jsem se tam zmínil, že bych si chtěl otevřít divadlo a že mi radí i Miloš Kopecký, řekli mi, že vlastní hotel Ungelt a ve sklepení je sklad, se kterým by se snad dalo něco dělat.“
„Když jsem tam přišel, byl jsem šokovaný velikostí, resp. jak to bylo malé – ale byl u toho i dnešní klub, ve kterém jsou židle těch, kteří tam hrají či přicházejí, pak ale krásné románské klenby nad hlavou. Dům je ze 14. století a jeho základy dokonce ze století 11. Tak jsem na to vsadil a vyšlo to,“ vzpomíná.
Židovství a homosexualita
Herec Miloš Kopecký dal principálovi Heinovi i další radu, na kterou dodnes vzpomíná, a to, že jako Žid a homosexuál v reálném socialismu nikdy neprorazí.
„Mě to šokovalo a skoro jsem si řekl, proč mi to říká. Pak mi došlo, že mi vlastně chtěl pomoct. On věděl, že komunisté měli seznamy Židů v kultuře – na něm jsme byli oba – a že existují seznamy homosexuálů v kultuře – na něm jsem byl jen já, protože Kopecký byl věhlasným milovníkem žen,“ vypráví Hein.
„Tak mi došlo, že má pravdu. Z lidí židovského původu a homosexuálů nikdo neprorazil – respektive jen jeden Miloš Kopecký a druhý Eduard Cupák. Ostatní byli víceméně bezejmenní,“ dodává.
S dobou před rokem 1989 se ale dnešek podle Milana Heina nedá ani srovnávat. „Je to teď úplně jiné, ale stále se to obecně nedá srovnat s tím, jak to vypadá v opravdu vyspělých, svobodných a demokratických zemích. Tam homosexuály vnímají asi jako leváky. Většina společnosti píše pravou, občas někdo levou, a ten není o nic horší než pravák,“ uzavírá.
Zakladatel a principál Divadla Ungelt si rok před svými osmdesátinami vybral nástupce. Kdo a proč to je? Odpovědi má audiozáznam pořadu Hovory výše.