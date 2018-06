Zemřel herec Bořivoj Penc. Členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 82 let

Ve věku 82 let zemřel v úterý v pražské nemocnici herec Bořivoj Penc, který byl 35 let členem Divadla Járy Cimrmana. Informoval o tom herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák. Penc hrál ve většině her tohoto souboru, ještě před 14 dny se objevil jako král v jedné z jeho nejslavnějších her Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Diváci ho znají také jako doktora Vypicha ze Záskoku, Jana Husa z Českého nebe a Hynka z Blaníku.

