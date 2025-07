Herec Lábus: Tlučhořovi jsou čistá improvizace, kterou točíme doma v pokoji

„S nikým jiným než s Oldou Kaiserem bych Tlučhořovy dělat nemohl,“ vypráví Jiří Lábus v rozhovoru pro Radiožurnál o rozhlasovém seriálu, který má dnes už 1800 dílů. „Jsme na sebe už tak naladění, že nemáme dopředu jediné slovo napsané. Točíme to u nás v pokoji, zvukový mistr tam má jen dva mikrofony. Kolikrát si řekneme, jak to skončí, a ono to skončí úplně jinak,“ směje se. Rozhovor Ostrava 0:11 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před vystoupením v divadle Gong jsem v životě nehrál pro 1500 lidí, říká Jiří Lábus | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Před chvílí vám skončilo představení Jonathana Livingstona Racek. Jedná se o taneční představení s mluveným slovem o svobodě a poznání člověka od Richarda Davida Bacha. To je poměrně unikátní spojení několika různých uměleckých směrů. Jak k tomu došlo?

Navíc představení hrajeme s Českou filharmonií, která nás doprovází. Vzniklo už asi před 10 lety, kdy jsem poznal tanečníky, kteří zakládali soubor Dekkadancers. Viděl jsem několik představení, která mě strašně zaujala a začali jsme se spolu kamarádit. Zároveň jsem pro ně namluvil texty v Proměně Franze Kafky a v dalších představeních.

Účinkoval jsem s nimi v představení, jehož výtěžek byl věnován Lékařům bez hranic. Takže se opravdu dobře známe a kromě toho, že s nimi spolupracuju, jsme přátelé, což je vždycky krásné.

Jak se vám líbilo na scéně ostravského Gongu?

Je to obrovský prostor. V životě jsem nehrál pro 1500 lidí. My hrajeme v Praze v Rudolfinu ve vestibulu, tohle bylo úplně neuvěřitelné. Kupodivu to bylo vyprodané, což ve mně vzbudilo úžasný údiv.

Ale víte, jak se k tomu geniálnímu textu ten spisovatel Bach dostal? On psal různé knížky, ale většinou vůbec neměly ohlas. Pak ale vydal tady tu knížku, Jonathana Livingstona Racka, a ta se stala bestsellerem. Ovšem Bach se na to už vykašlal a mezitím sbíral v jiné části Ameriky jahody.

Vydavatel na něj neměl žádné spojení, když mu chtěl říct, že je najednou milionář. Pak na něj to spojení nějak sehnali a potom teda ještě napsal dalších několik knih. Takže to byla neuvěřitelná shoda náhod.

Román byl dokonce zfilmovaný a opravdu v něm hrají jenom samí rackové. Je to vlastně o lidech, není to o ptácích, ale lidi jsou vlastně taky dost často ptáci.