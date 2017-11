Herecká asociace má nového prezidenta, Ondřej Kepka nahradí Jiřího Hromadu

Režisér, scenárista, herec, moderátor a fotograf Ondřej Kepka povede Hereckou asociaci, a to do konání řádné valné hromady v roce 2018. Jednomyslně o tom tento týden rozhodlo prezidium asociace. V pátek to oznámila tajemnice této nezávislé profesní odborové platformy výkonných umělců Martina Němečková.

