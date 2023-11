U nás doma se ke slovu nedostanete, zaujme ten nejhlasitější, vypráví herečka Chýlková

Ivana Chýlková je bez vší pochybnosti šarmantní žena a také žena mnoha talentů. Na divadle je nepřehlédnutelnou herečkou, také zpívá, ve Stardance se proměnila v energickou tanečnici. „Nejsem soutěživá, to se ukázalo i tady. Když se spustila soutěž, tak jsem neměla ani takové to vzrušeníčko, co mívám před premiérou v divadle. Vůbec. Já jsem se jenom těšila, říkala jsem si, že to bude fajn,“ popsala v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnále. Host Lucie Výborné Praha 0:11 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Ivana Chýlková | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Když jste se začala objevovat v televizi, tak lidé často říkali, že vám není rozumět. Říkali to i přímo vám?

Říkali. Ale dělala jsem, co jsem mohla. Vím, že mluvím trošku rychleji, myslím, že je to dané severní Moravou. Tam všichni mluví buď rychle, nebo staccato. Je to strašný fofr. Když se dostanu do nějaké emoce, tak ještě zrychlím, i když jsem běžně rychlá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mluvím trochu rychleji, to mi dala severní Morava. A když mám emoce, tak ještě zrychlím, směje se Ivana Chýlková

Jak vypadá rodinný sraz u Krausových? Myslím si, že je tam asi těžké se prosadit.

Určitě byste se nedostala ke slovu. Mluvíme všichni najednou. Zaujme ten, kdo je hlasitější nebo kdo udělá větší gesto nebo kdo se víc zasměje. Jakákoliv historka v půlce už zase ty další inspiruje k tomu, co se stalo jim... Takže se jenom čeká, až teď něco domluví, aby už zase řekl něco, co nesouvisí s ničím druhým.

Ale je to takové živelné, je to hezké, je to radostné. Znám takové ty zamřelé rodiny, kde se sejdou, řeknou si, co vařili včera k obědu... co budou vařit zítra k obědu... co je třeba koupit... A ten čas plyne... a život běží pryč.

Co děláte, když máte volno? Čtete si třeba knížku?

Když mám kvartální období četby, protože já nečtu průběžně, nejsem toho schopna časově ani mentálně. Ale vždycky, když potkám nějakou krásnou knížku, tak mám potom třeba dvou- nebo tříměsíční období, kdy čtu, než mě zase nezastaví nějaký nepodařený titul.

A pak jsem zase poměrně dlouho absentující čtenář, nečtu a vůbec mi to neschází. A potom, když se opět dostanu ke knížce, která mě zaujme, si říkám, jak jsem mohla bez četby žít. Že je četba součástí mé potřeby – jako kdybych dlouho nejedla.

Jak komentovala širší rodina vaše účinkování ve Stardance?

Velmi nadšeně.

Já bych se bála, protože jak jsem pochopila, vaše rodina je svým způsobem nemilosrdná.

To jste pochopila správně, ale nicméně jsou všichni přející. I když si z vás utahují, tak za tím není záchvěv zloby, všechno je myšleno s nejlepšími úmysly. A jakékoliv prohry jsou časem vždycky přetaveny ve velkou zábavu. Samozřejmě šli všichni fandit, všichni se rozčilovali nad malým hodnocením a tak dále. Prožívalo se to velkolepě.

Frustraci vítám. Ve chvíli, kdy mě věci štvou, se dokážu nejvíc naučit, říká herec Marek Adamczyk Číst článek

Eliška, Honzova sestra, sledovala ze zahraničí přímý přenos, rušila kvůli tomu schůzky, co měla ten den, A když nám porota dala poprvé málo hlasů, tak to vůbec nepochopila. Říkala, podívej se, já jsem profesorkou na univerzitě a nerozumím tomu.

Kdybych takhle klasifikovala své žáky, tak jsou úplně zmatení a nevědí, co mají dělat. Oni vás vychválí a dají vám málo bodů, tamty popohánějí a dají hodně bodů. Čili já už toho mám dost, budu si stěžovat ve Štrasburku.

Jste soutěživá, nebo ne?

Nejsem soutěživá, to se ukázalo i tady. Když se spustila soutěž, tak jsem neměla ani takové to vzrušeníčko, co mívám před premiérou v divadle. Vůbec. Já jsem se jenom těšila, říkala jsem si, že to bude fajn.

Myslím, že mistr Honzíček (tanečník – pozn. red.) byl trošku nervózní, ale já jsem to chápala, protože on je bývalý fotbalista a pak celoživotní tanečník. Jeho život se odehrává jenom v soutěži. Ale já jsem si tam poskakovala šťastně. A bez nervu.

Jak vzpomíná na natáčení série Přítelkyně z domu smutku? Jak se Ivana Chýlková cítila jako začínající herečka mezi velkými jmény českého herectví? A proč je důležité nestárnout, ale zrát? Poslechněte si celý rozhovor, který najdete v audiozáznamu výše.