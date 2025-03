‚Když jsem chodila do školy, divadlo Semafor už bylo v čítance.‘ Herečka Molavcová slaví 75. narozeniny

Když v roce 1970 přišla Jitka Molavcová do divadla Semafor, už tehdy jí Jiří Suchý řekl, že má „moc nad lidma“. Svýma hlubokýma očima, ale hlavně zpěvem a klaunstvím si získává publikum už 55 let. A právě 17. března slaví legenda divadla Semafor 75. narozeniny. Praha 10:30 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka divadla Semafor Jitka Molavcová slaví 75. narozeniny | Foto: Pavel Gwuzd | Zdroj: Česká editoriální fotografie / Profimedia

„Divadlo Semafor už bylo v čítance, když jsem chodila do školy,“ říká pro Radiožurnál v šatně divadla Semafor herečka Jitka Molavcová. „Jako studentka grafické průmyslovky jsem byla poprvé v Semaforu, když mi bylo devatenáct, a to se hrálo představení Jonáš a doktor matrace, kde jsem poprvé a bohužel naposledy viděla Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra pospolu,“ vzpomíná.

Šlitrovy písně ze šedesátých let si soubor připomíná v novém představením Šli čtyři, šli tři.

„Zpíváme s Jiřím Suchým jednu z písniček, které zpíval s Jiřím Šlitrem - Vidle a teplé prádlo. To je neuvěřitelný duet. V Semaforu jsem hodně zaměstnaná, nemám alternaci a neustále připravujeme nové a nové premiéry, a tak jdeme od premiéry k derniéře a od derniéry k premiéře,“ popisuje česká herečka.

Už na duben s Jiřím Suchým chystají nové představení Tak a teď jsme tu. Obnovené premiéry se nedávno dočkala také legendární Kytice, která už tuto středu dosáhne úctyhodné 900. reprízy.

Molavcová se narodila 17. března 1950. Od roku 1996 hrála v Hudebním divadle Karlín sedm let s velikým úspěchem hlavní roli Dolly Leviové v muzikálu Hello, Dolly!: „Hráli jsme to bez alternace, a i když mi třeba někdy nebylo dobře, ta postava mě tak nabíjela, že jsem každou reprízu vydržela do konce,“ svěřila se.

V Národním divadle jí Miloš Forman svěřil part tety z Liverpoolu v jazzové opeře Dobře placená procházka, na filmovém plátně se zase objevila v muzikálu Hvězda padá vzhůru, či ve filmech Lidé z metra, Žena pro tři muže či Magda, její ztráty a nálezy.

První desku natočila Molavcová už jako dvouletá holčička, když měl její otec narozeniny a maminka ho chtěla překvapit nahrávkou písničky s Jitkou.

„Samozřejmě jsem ještě neuměla moc mluvit, ale intonovala jsem docela dobře. Šli jsme do studia v paláci Lucerna a tam jsem spáchala svůj první snímek v nákladu dva kusy,“ vzpomínala.

Při studiích na VŠE v Praze Molavcová zpívala v tamním sboru a s ním v uvolněných šedesátých letech sjezdila celou Evropu. A po vystudování grafické školy přišla dlouhá semaforská éra.

Do divadla Semafor poprvé vstoupila před 55 lety jako dlouhovlasá dívka v minisukni a s kytarou za zpěvu šansonu Jacquese Brela Lásko má, aby tu později nejvíc excelovala v roli Žofie Melicharové, oddané hospodyně pana Jonáše v podání Jiřího Suchého. Poprvé se v ní představila ve hře Jonáš, dejme tomu v úterý (1985).

V roce 1997 za roli získala cenu Thálie. V roce 2021 dostala Thálii za celoživotní mistrovství v oboru muzikál.

Molavcová v Kouzelné školce

Děti se na ni také v osmdesátých letech pravidelně těšívaly v televizních pořadech Malý televizní kabaret či Studio Kamarád. Vystupovala také například v televizní Kouzelné školce ve dvojroli Jitky a pratety Alžběty. Ve Zlíně na filmovém festivalu pro děti a mládež jí v roce 2013 udělili Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež.

Molavcová vydala řadu desek, např. v roce 2005 vyšlo „vzpomínkové“ album písní z mládí s názvem Tak hádej. S písničkami jsou na albu autorky zastoupeni Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Petr Žák a Jan Werich. V roce 2021 vydala šansonové album Zčistajasna.

Kritiky vychvalovaly také účast Molavcové v pásmech středověké poezie Oráč a smrt a Gotické variace. Stále spolupracuje s rozhlasem a píše i knihy pro děti, například Pohádky a písničky pro šikovné děti (1993) či Pohádky z pastelky (1996).