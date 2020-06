Člen Vinohradského divadla s nezaměnitelným hlasem. Ilja Racek by oslavil devadesáté narozeniny

„Jednou jsi vrchní, tak se za to nestyď. Dyť je to krásný povolání. Lidi dělaj horší věci, nemám pravdu?“ Věta ze scény filmu Vrchní prchni, v níž figuroval herec Ilja Racek. Ten by ve středu oslavil devadesáté narozeniny. Jeho doménou bylo hlavně divadlo, dlouhá léta hrál v Praze na Vinohradech. Diváci si ho ale můžou pamatovat právě i z filmů nebo seriálů: rolí si za svou kariéru zahrál několik stovek. Praha 16:12 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilja Racek při přebírání ceny Thalie v roce 2008 | Zdroj: Profimedia

Podnapilý muž v hnědé bundě, který chtěl zaplatit Josefu Abrhámovi, i to byl Ilja Racek. V televizi a ve filmu se objevoval až na výjimky v drobnějších rolích. Hrál například v seriálech Arabela se vrací, Náhrdelník, Zlá krev nebo Panoptikum města pražského. Tam ztvárnil epizodní roli šéfa pražského podsvětí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před dvěma lety zemřel divadelní, filmový a rozhlasový herec Ilja Racek. Ve středu by oslavil devadesátiny

Z filmového a seriálového prostředí se rád vracel k divadlu, v tom na Vinohradech hrál víc než 45 let. Často dostával královské role, například v Hamletovi ztvárnil krále Claudia. A to i díky svému plnovousu.

Ten nosil Ilja Racek od 70. let. „Já mám velice tvrdý fousy. A velice citlivou pokožku. Takže v době, kdy byly jenom žiletky, a ještě ty naše žiletky, to byl takovej aušus, že já jsem si tu hubu odřel. Takže první příležitost, kdy jsem si tu hubu holit nemusel, tak jsem využil.“

Nezastupitelná barva

Pro Ilju Racka byl kromě plnovousu charakteristický i jeho nezaměnitelný hlas. Díky němu s ním často spolupracovali tvůrci rozhlasových her a literárních pořadů. K posluchačům Ilja Racek promlouval třeba jako Shylock v dramatizaci Kupce benátského od Williama Shakespeara. „Lodě jsou z prken a námořníci jsou jen lidi. A pak, jsou tu krysy, piráti, zloději, pak moře, vichry, útesy. Přesto solventní by byl,“ pronášel do éteru.

Jeho hlas s osobitou dikcí znají posluchači i z mnoha rozhlasových pohádek nebo dalších her. Na společnou práci před dvěma lety vzpomínal i rozhlasový režisér Aleš Vrzák. „Mám pocit, že ta hlasová barva nemá následovníka mezi českými herci, a že je téměř nezastupitelná. On měl ale samozřejmě i ten rozměr literární, kde jeho inteligence, láska k textu, poezii, se dala velmi dobře využít. Dělal jsem s ním řadu pořadů, a ta práce byla vždycky velmi příjemná.“

Zemřel Ilja Racek, herci známému z Konce velkých prázdnin bylo 88 let Číst článek

Ilja Racek se narodil v roce 1930 v Praze, s divadlem začínal v Olomouci. V divadle E. F. Buriana měl hrát i během vojny, odmítl ale spolupráci se Státní bezpečností, a skončil u černých baronů ve slovenském Komárně.

A problémy měl herec i po roce 1968. Ve vysílání Radiožurnálu o tom letos na jaře mluvil i jeho syn a ředitel Slezského divadla v Opavě Ilja Racek mladší. „Nesměl určitý věci, nesměl vystupovat a tak dále. Takže já jsem třeba měl jako vedoucího ročníku na DAMU pana profesora Dvořáka, který na jedné straně škrtal tatínka z inscenací, na druhou stranu mě vyučoval režii, takže to bylo takové na hraně.“

Ilja Racek dostal v roce 2008 Thálii za celoživotní dílo. Zemřel před dvěma lety v létě po dlouhé, těžké nemoci.