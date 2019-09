Důležité je, aby nebylo znát, že stárneme, říká Svěrák. Divadlo Járy Cimrmana zahájilo 53. sezonu

Herecký soubor se při zahájení nové sezony sešel, aby se zvěčnil na společné fotografii. Podle Zdeňka Svěráka bude i nadále působit pod agenturou ECHO, kterou založil již zesnulý Václav Kotek. „Jeho práci převezme syn Vojta a manželka Alenka. Což je dobře, protože jsou navázáni na rozsáhlou sít pořadatelů a jsme s nimi spokojeni,“ řekl Svěrák.

Rozhovor poskytl ještě předtím, než ve čtvrtek nad ránem přišlo Divadlo Járy Cimrmana o dalšího dlouholetého člena Jaroslava Weigela.

Zemřel Jaroslav Weigel. Dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 88 let Číst článek

Rozšíří se herecký soubor, nebo přibude nějaký hostující herec?

Máme několik přírůstků, a to je zmíněný Vojta Kotek, který s námi hraje ve hře „Vražda v salonním coupé“, pak syn Miloně Čepelky Jozka (Josef Čepelka, pozn. red.), ten ho alternuje. Dál jsme mezi sebe vzali Mirka Táborského, který začínal v pohádkové hře „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“ a dostal roli i za Boříka Pence (herec Bořivoj Penc zemřel minulý rok v červnu, pozn. red.) a Jardu Weigela ve hře „Záskok“, a to roli doktora Vypicha. Teď, když Jarda Weigel pustil i roli Jana Husa (ve hře „České nebe“, pozn. red.), dali jsme mu třetí možnost. Hraje roli mistra Jana Husa, a to výborně.

Je hezké, že v této svízelné situaci se ozývají kamarádi herci. Ozval se Ondřej Vetchý s tím, že kdybychom měli nouzi, tak se naučí kteroukoli roli. Uvidíme, co s tím uděláme. Myslím, že pro začátek zkusíme, že by Jana Husa alternoval s Táborským.

Na setkání jste si rozdali kalendáře na rok 2020. Jaká bude ta nová sezona? Bude v něčem jiná oproti předchozím?

Měla by být svěží. Texty jsou podle mě pořád životaschopné, lidi chtějí znovu a znovu slyšet naše věci. Ale důležité je, aby nebylo znát, že stárneme. Všechno ostatní podřizuju tomu, abych zůstal svěží pro divadlo, aby diváci odcházející z představení neříkali, že už to není ono.

Zůstává v repertoáru všech patnáct her?

Ano. Je to jako učebnice, série přednášek. Kdo chce být cimrmanologem par excellence, musí je všechny znát. Je pěkné, že lidi si skutečně hlídají, kdy hra, kterou ještě neviděli, přijde na program.

Soubor se tedy snaží nestárnout, zato publikum stále mládne. Platí to?

Zaplať pánbůh, mládne. Už jsme si zvykli na to, že jsme nejstarší v celém divadle. Věkový průměr nás, co jsme na jevišti, je hrozný. Ale zároveň je krásné, že vydržíme, když starý člověk není směšný, ale komický. Rozdíl nemusím vysvětlovat. Když rozesmějete mladého člověka vzdáleného přes generace, je to krása.