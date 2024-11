‚Je to nejambicióznější projekt, co jsme kdy dělali.‘ Hudební divadlo Karlín uvádí muzikál Beetlejuice

Na konci 90. let stvořil americký režisér Tim Burton film Beetlejuice. Teď se tento kultovní příběh oceněný Oscarem vrací v novém muzikálovém zpracování. Jen pět let po broadwayské premiéře ho uvádí pražské Hudební divadlo Karlín. Česko je tak jednou z prvních evropských zemí, kde můžou diváci muzikál vidět. Praha 12:54 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Černobílý pruhovaný oblek, bílý obličej a zelené rozčepýřené vlasy. Beetlejuice v podání herce Jana Sklenáře vypadá téměř identicky s tím filmovým, kterého ztvárnil Michael Keaton.

„Vypadá to, že je to moje životní role. Už to dílo, jak je napsané, je krásné, dynamické a podle mě i přelomové. Díky rolím tohoto typu se o sobě dozvídám, kolik zvláštních, neobyčejných a expresivních věcí v sobě mám,“ říká pro Radiožurnál Sklenář. Na roli výstředního a groteskního démona, který miluje být středem pozornosti se připravoval několik měsíců.

Beetlejuice je podle tvůrčího týmu muzikálu zatím největším projektem, na kterém Hudební divadlo Karlín pracovalo.

„Myslím, že je to nejambicióznější představení, které jsem kdy dělal, ale určitě je to nejambicióznější představení z těch pěti nebo šesti, která jsem dělal v tomto divadle,“ říká americký režisér nové inscenace Gabriel Barre.

„Využíváme zcela nové technologie, nové světelné a zvukové vybavení. Je to velmi složité představení se speciálními efekty, loutkami, kouzly, kostýmy, světly, kulisami a projekcemi. Vyžaduje to od všech větší trpělivost,“ doplňuje.

Představení plné energie

Původně anglické libreto a texty písní přeložil do češtiny Ondřej Gregor Brzobohatý.

„V angličtině řeknete všechno během chvíle, během dvou vět, ale abyste řekli ty stejné informace v češtině, tak k tomu potřebujete o dost složitější gramaticky vystavěné souvětí. A to jsem zjistil, že je neskutečně zapeklitá věc, a opravdu jsem se s tím až trápil. Ještě když navíc chcete, aby to znělo moderně pro ucho mladšího diváka,“ vysvětluje Brzobohatý.

Podle režiséra inscenace mají čeští diváci rádi představení plná energie, Beetlejuice by tak u nich měl fungovat.

„České publikum miluje zábavu. Rádi se smějí. Milují odvážný humor a odvážné, neotřelé umělce. A přesně pro takové umělce tady je Beetlejuice. Myslím si, že lidé, kteří film znají, budou velmi spokojeni, protože tam poznají ty ikonické momenty. Ale pokud film neznáte, je to také v pořádku, protože se seznámíte s novým příběhem vyprávěným prostřednictvím skvělé současné hudby, kterou napsal Eddie Perfect,“ doplňuje Barre.

V dalších rolích muzikálu Beetlejuice na jevišti Hudebního divadla Karlín uvidí diváci třeba Ines Ben Ahmed, Marka Lamboru, Dashu nebo Richarda Genzera.

Česká premiéra muzikálu Beetlejuice | Foto: Hudební divadlo Karlín