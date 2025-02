Je to obrovská továrna na divadlo. Ještě se budu muset hodně učit, říká nový šéf Národního divadla

„Instituce, jako je Národní divadlo, máme proto, aby byly jednak hodnotovou kotvou a zároveň aby se nebály směřovat někam dopředu,“ říká budoucí generální ředitel Národního divadla Martin Glaser. Ten v současné době vede Národní divadlo v Brně. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:40 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instituce, jako je Národní divadlo, máme proto, aby byly hodnotovou kotvou a zároveň aby se nebály směřovat dopředu, říká Glaser | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Uspěl jste ve výběrovém řízení, komise vás vybrala jednomyslně. Do výběrového řízení se mohli zájemci hlásit, ale komise také oslovila lidi, o kterých si myslela, že mají na to, aby dobře vedli Národní divadlo. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to byl váš případ. Byl jste osloven?

Ano. Pro mě to byl jeden ze zásadních impulzů, proč jsem se rozhodl do toho jít, protože jsem celou dobu zvažoval i to, jestli opustit Brno, své milé brněnské kolegy. Je mi tam dobře. Ale ta přímá výzva byla samozřejmě velmi silným impulzem.

Bez toho byste se nepřihlásil?

Nechci říkat, že bych se nepřihlásil, ale to přemýšlení by bylo náročnější.

Ve druhém kole výběrového řízení jste byl nakonec jediným kandidátem, protože další tři oslovení se rozhodli, že se nezúčastní. Z řad veřejnosti se přihlásila jediná uchazečka, která nesplnila kritéria pro to, aby se dostala do druhého kola. Přemýšlel jste, čím to je, že jste nakonec byl sám? To není tak atraktivní post, být ředitelem Národního divadla?

Vlastně jsem zvítězil sám nad sebou. Je to obrovská zodpovědnost, vrcholek českého divadelního horstva. Je to obrovská továrna na divadlo. A myslím, že k tomu, aby člověk mohl vůbec přemýšlet o tom, že by chtěl tuto instituci řídit, tak musí mít poměrně hodně zkušeností. Ty snad věřím, že mám. A přesto pochybuji o tom, jestli to bude stačit. Budu se toho muset ještě hodně naučit, protože to, že se nám tak dařilo v Brně, nemusí nutně implikovat, že nás stejný příběh potká v Praze, byť pro to uděláme všechno.

„Česku výrazně schází propracovaný kariérní systém a předvídatelný řád.“

Proč se nepřihlásili další kolegové, kolegyně – těžko odhadnout. Myslím, že Česku výrazně schází propracovaný kariérní systém a předvídatelný řád. A myslím, že to, že pan ministr Baxa se rozhodl udělat politicky revoluční krok, to znamená vyhlásit výběrové řízení s tím obrovským předstihem, je zásadní počin v této oblasti.

Obří tanker

Když mluvíte o tom předstihu, funkce se ujmete fakticky za tři roky a šest měsíců. Budete do té doby spolupracovat s Národním divadlem? Jste domluvení, že se budete podílet na nějakých rozhodnutích?

Určitě se nebudu podílet na operativním řízení. To bude až do 31. července plně v rukou pana profesora Buriana. Nicméně divadla typu Národního jsou opravdu takové obří tankery, které plují jedním směrem. Když otočíte kormidlo, tak to trvá hrozně dlouho, než se někam posunou. A řada rozhodnutí se bude dělat s vizí, že začnou ovoce přinášet za dlouhé roky.

Jsme s Janem Burianem domluveni, že u strategických rozhodnutí bych už měl být a že se budu aktivně učit chod Národního divadla. Právě proto, aby se – až tam za ty tři a půl roku přijdu – dovnitř toho divadla, směrem k zaměstnancům neozývalo žádné brutální skřípání a to předání odpovědnosti bylo splavné.

Dokdy povedete Národní divadlo Brno? Až do toho roku 2028?

To je mé přání. A pokud opustím Národní divadlo Brno k 31. červenci 2028, tak tam budu bez tří měsíců 15 let. To znamená, že vlastně ani nesplním ten třetí pětiletý mandát, ale věřím, že Brno bude o mé služby stát až do této doby.

Moc rád bych ty příští tři sezony ještě s kolegy nachystal, nachystal další čtyři ročníky Divadelního světa a dva ročníky janáčkovského festivalu, včetně ročníku 2028, který začne někdy na přelomu října a listopadu, kdy už tam nebudu. Ale budeme ho tak jako v těch předchozích ročnících posílat do světa na podzim 2027. Aby ty akce byly tak dobré, jak jsou, musí se připravovat opravdu s velikým předstihem.

Zpochybňovat status quo

Na vaší odpolední tiskové konferenci mě zaujala jedna věc. Mluvil jste o tom, že chcete, aby Národní divadlo bylo epicentrem českého kulturního života. A dodal jste, že v době, ve které žijeme, bude možná ještě důležitější jeho role společenská a že nás možná čekají časy, kdy bude k té společenské odpovědnosti potřeba velká odvaha. Co jste tím myslel?

Dívám se na to, co se děje na Slovensku.

Myslíte, že něco takového hrozí tedy?

Myslím si, že bychom byli nezodpovědní, kdybychom si mysleli, že se nám to nemůže stát. Ostatně se to stalo v Maďarsku, aniž by nás to jako českou kulturní veřejnost nějak moc zajímalo, dělo se to dlouhou dobu v Polsku.

Myslím, že svoboda a demokracie je něco, co musíme obhajovat a za co musíme bojovat pořád. A divadlo, pokud má nastavovat to pověstné zrcadlo, tak se v tom zrcadle někdy budou ukazovat věci, které se třeba těm, kteří budou vládnout, nebudou muset líbit. A nebudou se muset líbit nějaké části společnosti, zvlášť když je společnost tak rozdělená.

Role naší první scény je v tomto ohledu – jsem o tom hluboce přesvědčený – opravdu zásadní, protože ty instituce, jako je Národní divadlo, máme proto, aby byly jednak nějakou hodnotovou kotvou a zároveň aby se nebály směřovat někam dopředu, ukazovat, kde jsou ta neprobádaná riskantní pole, zpochybňovat třeba i status quo.

„Jako občan této země mám obavy, že by se nám mohlo stát něco podobného jako na Slovensku.“

Takže tak to myslím. A opravdu se přiznám, že jako občan této země mám obavy, že by se nám mohlo stát něco podobného jako na Slovensku, protože asi nikdo z nás si nepředstavoval, že se bude strašit státními převraty a že se budou ředitelé odvolávat na běžícím pásu, aniž bychom měli jejich nástupce.

Živý organismus

O kolik víc peněz budete na to všechno, co máte v koncepci, potřebovat?

To neumím v tuto chvíli říct, protože to se bude muset dlouho a složitě počítat i s těmi lidmi, kteří budou zodpovědni za umělecké vedení. Nicméně ani stávající ředitel Jan Burian nezakrývá, že Národní divadlo, tak jako celá česká kultura, je hluboce podfinancované.

„Když se podíváte, jak jsou ohodnocováni zaměstnanci v kultuře, tak si myslím, že to je ostuda naší společnosti.“

Provozní příspěvky se většinou opisují z předchozích let. Nebyly dostatečné před covidem, nebyly dostatečné před tou razantní inflací, kterou jsme jako společnost prošli. A pokud inflace byla 30 procent, tak v případě Národního divadla by to znamenalo, že by se provozní příspěvek měl navýšit o stovky milionů. Když se podíváte, jak jsou ohodnocováni zaměstnanci v kultuře, tak si myslím, že to je ostuda naší společnosti.

Takže budete chtít o stovky milionů navíc?

Neříkám, že budu chtít stovky milionů navíc, ale určitě budu apelovat a budu se snažit získat pro Národní divadlo výrazně větší peníze. Protože divadlo je živý organismus s konkrétními živými lidmi, kteří by měli být zaplaceni tak, aby je práce pro Národní divadlo uživila a byla pro ně prací na prvním místě.

