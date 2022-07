John Malkovich měl v Kroměříži úspěch, příští rok mají do hanáckých Atén přijet další hvězdy

V kroměřížské Podzámecké zahradě, zapsané na listině UNESCO, v úterý večer vystoupil hollywoodský herec John Malkovich. Představení, ve kterém ztvárnil zatrpklého hudebního kritika, odehrál pod širým nebem. Kroměříž byla jediným místem v České republice, kde mohli zájemci hru s názvem Hudební kritik vidět, řekl ve středu Pavel Pešek z pořádající agentury Vanity Club. Kroměříž 14:21 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Malkovich na představení v Kroměříži | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

V Kroměříži 26. července 2022 večer vystoupil hollywoodský herec John Malkovich. Ve velkolepé dočasné aréně v Podzámecké zahradě odehrál pod širým nebem představení The Music Critic. Jak můžete slyšet v reportáži Českého rozhlasu Zlín, diváci byli nadšení.

S představením je Malkovich na světovém turné. Aby zavítal i do České republiky, bylo podle pořadatelů nutné najít vhodný termín a také místo konání. Podmínky, které si divadelníci kladli, podle Peška až tak složité nebyly.

Voda, cola a vege sendvič

„Management představení, který je ze Švýcarska, měl o České republice přehled. A padla tam i nabídka zámku v Kroměříži, který se jim velice líbil, protože jej znají z Amadea (oscarového snímku Miloše Formana), vědí, že je zapsaný na seznamu UNESCO. Pak už to šlo jednoduše,“ uvedl Pešek.

Pešek dodal, že samotný Malkovich je podle něj velmi skromná osobnost. Pokud jde o požadavky, chtěl prý pouze neperlivou vodu, colu a vegetariánský sandwich.

Do České republiky Malkovich přicestoval jen nakrátko. Autogramiádu nebo jiné setkání s veřejností před představením organizátoři nenabídli.

„Nechci to zveličovat, ale pořád je mezi námi covid, který může člověka poslat do karantény. A vzhledem k tomu, že John Malkovich se všemi muzikanty jsou na turné, tak si tohle nemohou dovolit. Takže jakékoliv setkání s kýmkoliv bylo vyloučeno. Není to žádný hvězdný manýr, vím, že to tak mají i další umělci,“ řekl Pešek.

V Kroměříži byla hra, jejímž autorem je Alexej Igudesman, uvedena v angličtině a do češtiny tlumočena prostřednictvím titulkovacího zařízení.

Podle ředitele Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiřího Uhlíře bylo představení jedním z vrcholů letošní kulturní sezony na zámku. Dalším bylo sobotní vystoupení sólistky londýnského Královského baletu Natalie Osipovové.

Podobné kulturní akce pro tisíce diváků mají podle správy zámku mimo jiné pomoci financovat údržbu památek zapsaných na seznamu UNESCO a také vrátit městu status kulturního centra Evropy, jak tomu bývalo v období baroka.