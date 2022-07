Kroměříž se chystá na příjezd Malkoviche. V zahradě, která je na seznamu UNESCO, staví obří pódium

V Podzámecké zahradě v Kroměříži právě vyrůstá obří aréna pro víc než dvě tisícovky diváků. V těsné blízkosti Arcibiskupského zámku v zahradě zapsané na listině UNESCO staví technici jeviště, které už hostilo kapely třeba na festivalu Colors of Ostrava nebo slovenském Grape Festivalu. Diváci budou moci z 12,5 metrů vysoké tribuny sledovat třeba představení s hollywoodským hercem Johnem Malkovichem. Kroměříž 13:17 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec John Malkovich (archivní foto) | Foto: Ahmet Bolat/Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

„Je to náročnější v tom, že se musíme chovat opatrnější než někde na letišti, asfaltové ploše nebo štěrku,“ říká pro zlínský rozhlas Matouš Borecký, takzvaný rigger - tedy člověk, který má na starosti stavbu obřího pódia.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kroměříž se chystá na příjezd Malkoviche. Na místě natáčel Lukáš Veselý

„Tato stage bývá v trochu jiné konfiguraci na Colours of Ostrava jako druhá scéna. Pak to tady zbouráme a jede to přímo na festival Grape, velký festival na Slovensku s 30 tisíci lidmi, kde je to jako hlavní scéna,“ popisuje Martin Duda ze společnosti, která dodává techniku.

Techniku s pódiem přivezlo pět kamionů. Samotná obří tribuna přicestovala do Kroměříže ve čtyřech dalších. Na všechno dohlíží technický produkčních Patrik Hloušek. „Na šířku má celá tribuna 64 metrů, do hloubky má 24 metrů a nejvyšší sedadla sedí ve 12,5 metrech,“ upřesňuje.

Práce na stavbě v historickém zámeckém parku s sebou přináší kromě hezkého prostředí také omezení.

„Jeden kamion byl naložený jen ochranou povrchu parku, což jsou hliníkové panely, které pokládáme, abychom ochránili park, nesmí se mechanizací najíždět na trávu mimo ty ochranné povrchy tak, aby i po nás park zůstal tak hezký, jako byl, když jsme sem přišli,“ popisuje Hloušek.

Kromě sobotního baletního představení s Natálií Osipovovou mohou diváci v těsné blízkosti kroměřížského zámku vidět o tomto víkendu ještě Čtyři sestry v režii Patrika Hartla nebo v úterý 26. července představení s hollywoodským hercem Johnem Markovičem. Pak se obří aréna vydá zase na další štaci.