Vítejte v Divadle za rohem. Začínali tu Havlem, letos krajanům v Kanadě představili vlastní hru

Hry Václava Havla tohle československé divadlo uvádělo už v době, kdy byl sám autor za mřížemi a zakázaný. Teď už krajanský soubor v kanadském Vancouveru hraje lehčí kusy, a to včetně cimrmanovských her či vlastní tvorby. Ochotnické Divadlo za rohem funguje díky nadšení českých a slovenských přistěhovalců už 40 let. Nyní uvádí světovou premiéru své hry „Hrajme pikle". Reportáž Vancouver / Kanada 14:04 23. listopadu 2017

Hodinky ukazují skoro devět večer, venku je tma a zima a do centra Vancouveru je to půl hodiny jízdy. A tady uvnitř skoro 30 místních Čechů a Slováků při jedné z posledních zkoušek na letošní představení pomáhá, ale většina mluví, gestikuluje a taky zpívá.

„Jsme vděční za to, že rodiny lidí, co sem chodí, jsou chápavé. Není to sranda. Sem lidi jezdí na zkoušku třeba 60 kilometrů dvakrát týdně a zadarmo,“ vysvětluje Radiožurnálu Jiří Vaňourek. „Hrajeme tři večery. Divadlo má kapacitu 180 lidí, takže to každý rok vidí zhruba 400 až 500 lidí.“

Hudba je původní a Jiří Vaňourek stíhá hrát na kytaru i jednu z postav. Takže také on podléhá velení přirozené autority. Tou je Nora Linhartová.

Profesí loutkářka má v sále černou režisérskou stoličku se jménem a v sobě spoustu energie. „Jsem demokrat, akorát týden před představením se stávám Hitlerem, to mi nic jiného nezbývá,“ popisuje svůj přístup k hercům.

„Musí hrát jako herci, je to i o pauzování a výrazech. Někdy jim to dělá potíže, protože do poslední chvíle neumí text, a když herec neumí text, nemůže hrát divadlo,“ dodává.

V tomhle případě hru, která měla být úpravou Pygmalionu G. B. Shawa, ale nakonec z toho vyšlo představení „Hrajme pikle" - vlastní tvorba Nory Linhartové pro tenhle soubor, ve kterém se kanadští Češi a Slováci setkávají už od roku 1977.

„Přede mnou tady bylo několik režisérů a hráli Havla, hráli hry, které nebyly politicky korektní, ale tady byli lidi nadšení. Jenomže doba se změnila, dneska vystačíme už jen s tím, že lidé se chtějí setkávat a chtějí slyšet svou mateřštinu,“ vzpomíná.

„Divadlo je můj život, už to tak vypadá. Miluju ho a miluju ty lidi, je úžasné dívat se, jak jim to nejde, jak jim to drhne a najednou jim to jde, pochopí to, vyrostou a mají z toho vlastně i radost.“

Již zmíněný Jiří Vaňourek působí v divadle zhruba 15 let. „Z mého pohledu byla velká škoda, že když staré urputné jádro začalo pouštět uzdu, se divadlo úplně nerozpustilo a nespustilo znovu. Neustále čelíme útokům, jak to děláme špatně a co si dovolujeme spojovat s divadlem, které v jejich očích mělo děsnou úroveň.“

Divadlo za rohem se od Havlových dramatizací z doby před sametovou revolucí výrazně posunulo. Letos až k vlastní hře.