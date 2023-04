‚Naše paní z kamene.‘ Představení o katedrále Notre-Dame bude mít premiéru čtyři roky od požáru

„Během těch několika hodin, kdy jsme si mysleli, že se katedrála zřítí a že ji definitivně ztratíme, nás napadlo, že bychom mohli vyprávět její příběh. Chtěli jsme ji lépe poznat a lépe chránit,“ přibližuje Radiožurnálu motivace pro realizaci představení režisér Corentin Stemler.

Je zároveň zakladatelem asociace Symphonia. Je mu 25 let a vede skupinu zhruba 200 převážně mladých lidí, kteří připravují představení věnované pařížské katedrále. Nechybí v něm zpěv, tanec ani hudba. Všichni se scházejí na pravidelných zkouškách na různých místech Paříže.

Asociace Symphonia na přípravě představení spolupracuje s pařížskou katedrálou i s hasiči, kteří ji pomohli zachránit. „Je pro nás důležité, že můžeme spolupracovat i s pařížskými hasiči. Díky nim máme autentické vybavení, které hasiči používali při hašení požáru – jako třeba helmy, uniformy nebo hasicí přístroje. Nejde nám úplně o realistické zachycení toho požáru, ale díky tomuto vybavení je naše představení věrohodnější,“ vysvětloval režisér.

Znázornění katedrály

Požár katedrály Notre-Dame je ale jen jednou z mnoha historických etap, které tvůrci představení chtěli zachytit.

Plameny zničily střechu, krov i špičatou věžičku z 19. století | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Snažíme se znázornit všechny historické etapy pařížské katedrály Notre-Dame – od jejího vzniku až do 20., respektive 21. století. V představení znázorňujeme stavbu katedrály, pokračujeme přes 17. století a Ludvíka XIII. až k 19. století,“ řekl Stemler.

Významnou roli hraje i spisovatel Victor Hugo a jeho román Chrám matky boží v Paříži. Na scéně se tím pádem objeví i tanečnice Esmeralda, kterou hraje Blanche Faivreová.

Quasimodo a Esmeralda | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„V tomto případě asi opravdu platí klišé, že člověk pochopí, co má, až když to ztratí. My jsme skutečně skoro přišli o katedrálu Notre-Dame a tím se dostala znovu do podvědomí nás všech. Naše představení přichází ve správný čas a myslím, že vhodným způsobem znázorňuje naši katedrálu. Je to prostě nádhera,“ popsala.

Po boku Esmeraldy tančí hrbáč Quasimodo v podání vysokého herce Thibaulta Vedrennea. „Ano, jsem trochu větší. Musím se prostě ještě víc shrbit. Už jsem si trochu zvykl. Je ale pravda, že na konci dne mě bolí záda,“ reagoval herec.

Hudba dokresluje scénu

„Teď slyšíte ústřední melodii, která prochází celým představením. Samozřejmě se mění podle nálady, která je místy melancholická, jindy radostná a slavnostní,“ říká skladatel Richard Liégeois. Na představení o pařížské katedrále pracuje už přes rok. Za tu dobu pro něj složil už dvacet skladeb.

Na scéně se postupně vystřídají desítky herců, tanečníků i komparzistů. Všichni potřebují kostýmy, které pro ně se svým týmem šije švadlena Marie. „Musíme ušít asi 400 kostýmů – šatů i tunik – od středověku až po 20. století. Máme co dělat. Je to náročná práce. Pomáhá 13 dobrovolníků i maminky podle časových možností,“ popsala.

Švadlena Marie Beumier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

O kousek dál zvuky šicího stroje střídá bouchání kladiva. Důkaz, že představení není jen o přeříkávání textů, ale i o tvrdé manuální práci. Kulisy třeba vyrábí 20letá Laetitia.

„Teď vyrábíme gilotinu pro scénu z Velké francouzské revoluce. Děláme ji z těchto prken, která jsou dlouhá asi tři metry. Támhle kolegové vyrábějí oltář a tam vzadu vyřezávají krále – mělo by jich být celkem 28 jako na fasádě katedrály Notre-Dame,“ řekla.

Představení s názvem Naše paní z kamene bude mít premiéru 30. června v pařížském kongresovém paláci. Postupně s ním tvůrci chtějí objet celou Francii.

