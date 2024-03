Když nemůžou diváci k nám, jdeme my za nimi, zve do kina na stream Dejvického divadla herec Myšička

„Dejvické divadlo nerovná se pouze Ucpanej systém,“ říká herec a umělecký šéf souboru Martin Myšička, který v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou mimo jiné mluví o hře Elegance molekuly věnované Antonínu Holému. Představení se bude podobně jako loňský Ucpanej systém přenášet do kinosálů. Jak probíhá streamování představení do kin? A jaké premiéry se chystají v Dejvickém divadle? Host Lucie Výborné Praha 13:29 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Myšička, herec a umělecký šéf Dejvického divadla | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Dejvické divadlo si jednou za rok uspořádá jednu velkou filmovou premiéru. Loni v dubnu jste streamovali Ucpanej systém, ale to byla derniéra. A letošní představení Elegance molekuly 7. dubna?

To nebude derniéra, doufám tedy. Po vyhodnocení loňského streamu jsme zjistili, že diváci odcházeli spokojení a za ten jeden večer to vidělo tolik lidí jako dalších 200 repríz u nás. A jsme si vědomi toho, že mnoho diváků je až naštvaných, že se k nám nemůžou dostat. Takže primární motivací je, že my jdeme za nimi.

„Kdysi jsem fyziku studoval, tak se umím vcítit do toho, jaké to je, když člověk řeší pouze exaktno," vypráví Martin Myšička o roli profesora Antonína Holého

Ukázalo se, že zážitek v kině – když bylo plné kino a lidé to spolu sdíleli a viděli na velkém plátně – se divadelnímu zážitku blížil. Takže vlastně je to od nás takový krok, jak se říká – když nemůžou oni k nám, tak my jdeme za nimi.

Musíte přizpůsobit hodně věcí, když streamujete takové divadelní představení?

Přizpůsobujeme to hlavně tím, že vybíráme vhodný titul. A ukázalo se, že tentokrát nemáme takový, který bychom chtěli hned stáhnout. Tak proto to v tomto případě není derniéra. I když třeba v příštím roce takhle zderniérujeme Racka, kterého hrajeme 12 let.

Ale co se týče techniky, hrajeme v podstatě stejně, akorát to všechno okolo – kamery, zvuk, řeší jiní lidé, v našem případě Jakub Tabery a jeho tým. Točíme už den předtím, vznikne záznam, který se i sestříhá, kluci si to pustí v kině, jak to funguje. Loni se to osvědčilo – když byl někde problém se spojením, použili tuto nahrávku. No a druhý den se to jede naostro, opravdu živý přenos.

Takže jste zálohovaní, kdyby to náhodou nevyšlo? S diváky v sále?

Obojí je s diváky v sále, hrát něco bez diváků by byl strašný krok zpátky. Existují záznamy v České televizi, třeba i slavných věcí z Činoheráku, které bohužel natočili bez diváků, a je to znát, zvlášť u komedie, když tam najednou nejsou reakce, je to jiné. Takže točíme s diváky, a je důležité, aby se nelekli, aby reagovali, jako kdyby tam kamery nebyly.

Martin Myšička coby Antonín Holý ve hře Elegance molekuly | Foto: Hynek Glos | Zdroj: Český rozhlas

Dejvické divadlo je divadlo velmi zkušených a vyhledávaných herců, dělá to s tím ansámblem něco, nebo je to představení jako každé jiné?

Myslíte ten stream? Tak zatím máme jednu zkušenost, ale natáčeli jsme více záznamů, které nebyly stream. Určitě to dělá to, že každý ví, že se to natáčí, takže to nezahodí, na druhou stranu si nejsem vědom toho, že by se stalo, že by někdo začal takzvaně hrát, že najednou teď to musí ukázat a prostě to takzvaně urval.

Elegance molekuly. Říkal jste, že představení musí splňovat určité parametry, ale asi nejenom to. Tohle je hra věnovaná profesoru Antonínu Holému. Proč tenhle výběr?

Obecně vybíráme hry, které jsou takzvaně velké plátno, aby to šlo do kina. Máme i komornější věci, které by třeba také fungovaly, ale asi by to nebylo úplně vhodné. Myslím si, že divák si zaslouží, aby tam bylo hodně postav, hodně změn. V tomto smyslu velké plátno. Další princip je, že chceme ukázat, že Dejvické divadlo nerovná se pouze Ucpanej systém. Takže je to záměrně z jiného šálku.

Elegance molekuly je dokudrama, nejsme tak daleko od covidu, takže to může rezonovat v tom, že vidíme, co vzniklo předtím, kde je epidemie, co je to léčivo, do jaké míry očkovat a jak funguje průmysl. A v tomto případě to je i o spolupráci základního výzkumu, klinického výzkumu a toho farmaceutického. A až tyto složky spolupracovaly v synergii, tak mohlo vzniknout něco, co zachraňovalo miliony životů.

První streamování Ucpaného systému mělo obrovský úspěch. Povede se teď napodruhé stejné kouzlo? V kolika kinech jste?

Myslím si, že ve 140 kinech, v Praze a blízkém okolí je to snad už téměř vyprodané, v menších městech nebo dál od Prahy třeba tolik ještě ne. Ale máme ještě 14 dní a věřím, že se to nějak naplní. Čím více lidí, tím samozřejmě lépe, na druhou stranu není to lámání rekordů, předtím to byla hitovská komedie, dneska je to z jiného šálku. Ale zase to může přitáhnout jiný typ lidí.

Petrovi Zelenkovi se podařilo napsat hru, která není jenom dokudrama, je to skutečně i divadlo. Tak chceme, aby to vidělo co nejvíce lidí. A je to takový test, jestli z toho bude tradice. Rádi bychom to jednou za rok zopakovali a vyšli za diváky do kin.

