Z cyklisty dělá návštěvníka baletu. Washingtonské Kennedyho centrum spojuje sport s kulturou

Kultura 21. století nepotřebuje jasnou hranici mezi umělcem, divákem a kolemjdoucím. Myslí si to aspoň v americkém národním kulturním centru pojmenovaném po prezidentu Kennedym. Ke klasickým scénám pro divadlo, operu či balet před několika týdny ve Washingtonu přidali nový prostor, kde se mohou návštěvníci volně pohybovat a sledovat zkoušky i představení. Zároveň tím Kennedyho centrum přirozeně propojili s památníky amerických prezidentů. Washington 13:52 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kennedyho centrum ve Washingtonu | Zdroj: Profimedia

Na trávníku pod venkovním pódiem dovádějí děti, nedaleko se míhají rekreační běžci a napojují se přes novou lávku na stezku, která vede podél řeky Potomac. Na ní trénují veslaři. Nad Kennedyho centrem také létají a nedaleko přistávají letadla a kolem vedou také dva hlavní washingtonské automobilové tahy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Washingtonské Kennedyho centrum je místem, kde se střetává kultura i sport. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby

Takže živo je tu jak příjemně, tak pro ucho a plíce až nepříjemně moc. Ale prostor samotný je travnatým parkem se scénou pod otevřeným nebem, a zároveň největší zelenou střechou ve Washingtonu, pod kterou se skrývají sály pro projekce, zkoušky, dětskou tvořivost nebo galerie s výstavou obrazů válečných veteránů, které vlastnoručně zachytil bývalý prezident George Bush mladší.

„Kultura se vyvíjí a mění, takže způsob, jakým na sebe lidé a umělci vzájemně působí, je dnes jiný, než když jsme v roce 1971 Kennedyho centrum otvírali. Je skvělé a důležité mít operní sál a balet, ale potřebovali jsme místa jako je tohle nové studio Odpalu na Měsíc, kde můžete sami zkoušet a experimentovat s uměním, nebo intimní prostory, kde můžete vidět umělce zblízka a je to osobnější,“ představuje Radiožurnálu Michelle Pendoleyová z Kennedyho centra novou část nazvanou Reach, což je jak zkratka, tak slovní hříčka, která má napovědět, že charakter tohoto prostoru odpovídá hodnotám a politickému odkazu, které po sobě John Kennedy zanechal.

Studio Odpalu na Měsíc

„Jsme živoucím památníkem prezidenta Kennedyho a on Američany povzbuzoval, aby toužili něčeho dosáhnout. Stačí si přečíst jeho citáty, které visí v našem areálu. Designéři spolupracovali s jeho rodinou, hlavně s dcerou Caroline, když jsme vybírali názvy místností. Třeba studio Odpalu na Měsíc se jmenuje podle slavné řeči, kterou vyzval k dobytí Měsíce. Všechny tyto prostory mají vyprávět příběh prezidenta Kennedyho,“ dodala Michelle Pendoleyová.

Brno musí omezit hluk z městských akcí na hlavním náměstí. Jazzový koncert narušila protestní siréna Číst článek

Architektonickým napojením na stezku podél Potomacu se Kennedyho kulturní centrum zároveň přirozeně přidalo k Lincolnovu, Jeffersonovu a dalším mnoha památníkům, mezi kterými se jde v centru Washingtonu snadno procházet.

To přivádí i návštěvníky, kteří by sem jinak vůbec nepřišli. „Mladí lidé nechtějí chodit do starých budov, do starého systému, ale chtějí objevovat věci otevřené, transparentní, chtějí je sdílet. Tohle je krásná ukázka, jak můžete sdílet veřejný prostor s umělci a přirozeně vtáhnout lidi do kultury, která pro mnoho mladých lidí není atraktivní,“ vysvětlil Karel Komárek, český podnikatel, který ve Spojených státech staví továrny na metanol a Kennedyho centrum sponzoruje a podílí se na jeho chodu, včetně rozšíření o Reach, prostor pro umění 21. století.

Na otázku, co je pro něj nejdůležitější, odpověděl: „Veřejný prostor, otevřenost a propojení veřejnosti s kulturním stánkem. Původní projekt měl být více zavřený a myslím si, že se podařilo ho velmi otevřít. Tady vidíte lidi, kteří běhají, napříč parkem jezdí na kolech, zastaví se, sednou si na lavici, podívají se na vystoupení hip-hopu, street dance nebo cokoliv, co je zajímá, nebo tady můžete vidět pod nebem, jak zkouší národní washingtonská filharmonie.“