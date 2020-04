Některá divadla vyzývají Zaorálka kvůli nulové podpoře k rezignaci. ‚Nejde uspokojit všechny,‘ namítá

Část soukromých pražských divadel vyzvala k rezignaci ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Výzvu sepsal producent a majitel pražského Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Podle Frekvence 1 se k ní připojují další soukromé scény z hlavního města. Lichtenberg nesouhlasí hlavně s tím, že ze schválené částky jedné miliardy a 70 milionů korun na záchranu kultury nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Praha 16:08 10. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan ministr rozházel miliardu na tak již nabobtnalé příspěvkové organizace a na své protekční oblíbence, kteří kasírují divadelní dotace od ministerstva kultury pravidelně. Na ten soukromý sektor, což jsou divadla, agentury, pořadatelé letních festivalů, nepřišlo ani deset halířů,“ řekl k výzvě Lichtenberg.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek Radiožurnálu řekl, že nařčení odmítá. Podle něj nejde v této situaci uspokojit všechny strany. Je ale ochotný se zástupci organizací, které nedostaly peníze, o možné podpoře dál jednat.

Balíček na pomoc kultuře

„Věděl jsem, že to zdaleka nemůže pokrýt všechno, ale byl jsem rád, že můžeme vůbec s něčím začít. Vůbec se nedivím tomu, že někdo není spokojen. Z mé strany ale nejde o nepřejícnost ani o to, že bych vybíral své miláčky, jak to komicky tvrdí. Jde o to, že dnes je těžké dát dohromady dostatek prostředků,“ uvedl Zaorálek.

Vláda schválila balíček na pomoc kultuře zasažené kvůli opatřením proti koronaviru ve čtvrtek. Podle Zaorálka má finanční podpora pomoci zachovat profesionální kulturu, která není zisková, a nemá tedy žádné finanční rezervy.