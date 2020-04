Kulturní tipy v době koronaviru: livestream Jakuba Ondry nebo jevištní zpracování filmu Ucho

Skoro každý člověk někdy přemýšlel o tom, jaké by to bylo, kdyby mu jeho oblíbená kapela nebo divadelní soubor zahráli doma v obýváku. Toto přání si může každý splnit například v úterý večer a nemusí ani uklízet nebo přemýšlet o tom, co si oblékne. Stejně jako každý den pro vás máme připravené online kulturní tipy. Do obýváku si můžete pozvat zpěváka Jakuba Ondru, držitele dvou Oscarů Michaela Cainea nebo soubor Divadla na Vinohradech.

Praha 10:12 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít