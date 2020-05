Kulturní tipy v době koronaviru: rozhlasový dokument, čtení na dobrou noc pro dospělé i koncert

Kulturní tipy na úterý, které sestavil Radiožurnál, jsou velmi rozmanité. Poslechnout si například můžete rozhlasový dokument o bitvě o rozhlas i konci druhé světové války. S Českým rozhlasem Vltava můžete zavzpomínat na loňský festival Letní Letná při diskusi o vzniku dokumentu Provazochodkyně nad Vltavou. Dále je v nabídce i koncert a čtení pro dospělé na dobrou noc. Praha 13:34 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Procházka v oblacích přes Vltavu zahájila festival Letní Letná | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas Vltava

Odvaha se nehodí - rozhlasový dokument

Tři čtvrtě století od bitvy o rozhlas a konce druhé světové války připomíná speciální rozhlasový dokument Radiožurnálu. Přibližuje spory o to, kdo má mít bezprostřední vliv na to, co Československý rozhlas vysílá – jestli Česká národní rada, nebo vojenské velitelství. A také se ptá, zda a v jaké podobě měl rozhlas přijmout pomoc vlasovců.

Dokudrama Petra Dudka s názvem Odvaha se nehodí odvysílal Radiožurnál v 9.05, nyní je k dispozici i na iROZHLAS.cz.

Dobrou! Čtení pro dospělé

Děti mají dopoledne televizní školu, odpoledne vysílání na Déčku a do postele je ukládá Večerníček...a rodiče neukládá nikdo?

Speciální čtení pro dospělé si připravilo liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Večerníček pro dospělé začíná ve 22.30 na Facebooku nebo YouTube kanálu - vždy od pondělí do čtvrtka.

Letní Letná - provazochodkyně nad Vltavou

Festival Letní Letná ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava přináší živě online debatu o vzniku filmu Provazochodkyně nad Vltavou, který dokumentuje zahájení 16. ročníku a o zákulisí samotného festivalu.

Co vedlo organizátory k vytvoření dokumentu o největší provazochodecké události v Česku? Jaký příběh se skrývá v zákulisí celé události? A jak na přechod vzpomíná samotná provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga?

Karel Kryl z Betlémské kaple

Spolek absolventů a přátel ČVUT připravil na úterní večer živý přenos z pražské Betlémské kaple. Na koncertu s názvem Vám všem patří díky zazní písně Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru.