Kulturní tipy v době koronaviru: rozhovory symfonického orchestru a ve Viole a dva koncerty

Dobré internetové připojení, to vám ve středu stačí k návštěvě koncertu nebo sledování divadelního představení. Jaké kulturní tipy pro vás máme? Proběhne další živé vysílání z pražského Divadla Viola, série rozhovorů pražských symfoniků s názvem FOK ON a hrát se bude opět v prázdných pražských klubech U Staré paní a v Rock Café. To jsou středeční kulturní tipy, které můžete sledovat na svém počítači, tabletu nebo třeba v mobilu.

