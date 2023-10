Hra Garderobiér: Viktor Preiss bude už v listopadu sloužit divadelnímu principálovi Jiřímu Štěpničkovi

Znají se už z divadelní akademie a minulý týden se potkali za rozhlasovým mikrofonem. Herci Jiří Štěpnička a Viktor Preiss natáčejí v karlínském studiu Českého rozhlasu v těchto dnech novou rozhlasovou hru s názvem Garderobiér. Vychází ze stejnojmenné, slavné divadelní předlohy londýnského dramatika a scénáristy Ronalda Hardwooda Reportáž Praha 16:42 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Preiss se představí v nové rozhlasové hře jako Garderobiér | Foto: Michal Růžička / MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Bývalý herec venkovské společnosti, teď rekvizitář a takové děvče pro všechno,“ charakterizuje herec Viktor Preiss svou roli Garderobiéra Normana. „Je to postava křehká a proměnlivá, skutečně zranitelná duše, která táhne káru s tímto člověkem,“ dodává s odkazem na svého souputníka – hereckého barda, který si nechává říkat Sir.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Tomáše Malečka

Ten má sehrát 227 představení Shakespearova Krále Leara. Je rok 1942, divadelní společnost prožívá – zdá se – klasický den. Londýn je ale bombardován nacisty a Sir je zdánlivě na konci svých sil. Přesto chce své představení odehrát.

„Jako stárnoucího člověka, který je posedlý svým uměním, a nadšeně to provozuje. Tím je to pro mě jednodušší, že pracuji jenom s hlasem. Co tomu hlasu musím kvůli roli Sira dát? Jeho nepříjemnost, jeho maniactví, jeho fantazii pro herectví, jako takové,“ popisuje herec Jiří Štěpnička.

Celé drama je psáno jako divadlo na divadle. Divák nahlédne do zákulisí, do Sirovy šatny, nebo do dění za portály, prozrazuje Viktor Preiss. „Máte šanci si zahrát roli, která na divadle vždycky měla úspěch a byla krásná. Je to takové podobenství toho divadelního života a osudů herců,“ popisuje.

Býval jsem velký smíšek a brebta, ohlíží se Viktor Preiss za rozhlasovou kariérou Číst článek

Viktor Preiss a Jiří Štěpnička jsou spolužáci z divadelní akademie. „Takže my se známe opravdu dlouho. A vždycky jsme na sebe byli příjemní a jeden druhého jsme si vážili. Takže o to líp nám to spolu hraje. To bezesporu. Je to kontakt s hercem, kterého znáte a koho máte rád. Vždycky je to lepší, než když spolupracujete s někým, koho nenávidíte,“ dodává se smíchem Štěpnička.

Viktor Preiss přitom není ve světě rozhlasových her žádným nováčkem. „Před nedávnem jsem si vyjel z počítače seznam rolí v rádiu a skutečně to bylo požehnané. Vyjelo na mě pět metrů nejrůznějších titulů, na některé si už vůbec nepamatuji, ale ten rozhlas – a já to opakuji kdykoliv, když se mě na to někdo zeptá – je opravdový dárek,“ svěřuje se herec.

Novou hru Garderobiér odvysílá Český rozhlas Dvojka v neděli 26. listopadu. Kromě Preisse a Štěpničky v ní posluchači uslyší i Reginu Rázlovou nebo Taťjanu Medveckou.