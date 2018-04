Laterna Magika slaví 60 let. První multimediální divadlo na světě zavítalo do Carnegie Hall i na olympiádu

Kulturní program s názvem Laterna Magika se poprvé představil na mezinárodní výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Režisér Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda měli za úkol vytvořit netradiční prezentaci české kultury - přípravy jim zabraly několik let. Vznikla tak nová forma divadla, ve které tvůrci propojili filmovou projekci, herecké výkony a scénické technologie.

„Krok vpřed vidím minimálně v tom, že jsme oslovili činoherní autory – to je to, o co jsme celou dobu usilovali,“ řekl o Laterně Magice v době vzniku jeden ze zakladatelů, scénograf Josef Svoboda.

Laterna Magika ve světě

Vůbec první multimediální divadlo na světě začalo pravidelně hrát v Praze roku 1959, a to jako soubor Národního Divadla. Když se o něm dozvěděli divadelníci ve světě, dostalo nabídky k hostování v Egyptě, Španělsku nebo ve Spojených státech.

„Jako celý soubor máme odjet do New Yorku, premiéra Laterny Magiky má být v obrovském koncertním sále Carnegie Hall. Je to sál, ve kterém byla premiéra Novosvětské symfonie a řada světových premiér. Když procházíte chodbami pro umělce, vidíte velkou řadu slavných světových autorů, kteří tam měli slavné premiéry či reprízy,“ řekl v rozhovoru pro tehdejší Československý rozhlas režisér Václav Kašlík. Právě se chystal na zmiňovanou cestu do severní Ameriky.

Mezi nejslavnější představení Laterny Magiky patří Kouzelný cirkus. Hraje se dodnes od roku 1977 - na kontě má přes šest tisíc repríz.

Soubor byl i na letních olypijských hrách v Athénách v roce 2004. Inscenace Argonauti měla premiéru v předvečer zahájení her. Součástí oslav 60. výročí Laterny Magiky jsou setkání a diskuze s diváky, prohlídky zákulisí, vychází také knížka s rozhovory umělců, kteří v souboru pracovali.