Nabízel konopí, o jeho věznění vzniklo divadlo. ‚Je to nesnadná osobnost, ale nepatří tam,‘ říká režisérka

Divadelní soubor 60+ dokazuje, že po šedesátce život nekončí. Chceme bořit předsudky, říká lektorka

„Přemýšleli jsme, kam to v dnešní době posunout. Dramaťáků pro dospívající je všude dost, tak jsme si říkali, že by to mohla být skvělá možnost pro seniory,“ vysvětluje lektorka.