OBRAZEM: Začíná Letní Letná. Francouzi při vystoupení využili kamion, diváci ho roztlačili

„Je pojízdné, je to na kamionu a vidím akrobatické kousky, do toho moc pěkná živá hudba – saxofon, bicí. Je to paráda,“ hodnotil pro Radiožurnál vystoupení Francouzů ze souboru Akoreacro na návěsu kamionu dvacetiletý Tomáš.

Byla to show plná hudby, včetně vážné, efektů, světel i jedinečného momentu, kdy klavír pohltily plameny. Francouzský soubor také zapojoval publikum, třeba vyzval dobrovolníky, při hrané poruše kamionu, k roztlačení vozidla.

Kromě tří francouzských souborů letos na Letní Letné vystoupí i Tchajwanky a chybět nebudou ani české soubory, třeba Cirk La Putyka.

„Putyka slaví 15 let, ona už to párkrát oslavila, ale slavíme to i tady u nás. A Losers Cirque Company shodou okolností mají desátý výročí, přesně před deseti lety tady hráli na Letné svoje první představení,“ popsal ředitel festivalu Jiří Turek.

Na scénu si dovezli kamion | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A podle výkonné ředitelky přehlídky Ivany Pěkné je úroveň českých souborů nového cirkusu srovnatelná s tou evropskou.

„Je vidět, že je tam obrovská dřina a píle, i přesto, že po to nemáme takové podmínky, jako mají zahraniční. Myslím, že právě proto, že to dělají srdcem, pro tu obrovskou vůli a chuť do toho, tak o to jsou představení možná lepší,“ míní.

Přehlídka českého i světového nového cirkusu potrvá do neděle 1. září a nabídne přes 250 představení, v Letenských sadech letos návštěvníci přivítají umělce z devíti zemí. Loňský dvacátý ročník navštívilo přes 80 tisíc lidí, meziročně asi o 20 tisíc lidí více.

21. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz