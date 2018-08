Cirkus nebo divadlo? Představení Bestias zaujalo na Letní Letné cvičenými zvířaty i tichem v publiku

Novocirkusové představení, ve kterém se volně pohybují i cvičení koně a ptáci, přivezl na Letní Letnou francouzský soubor Baro d'evel Cirk Cie. Jmenuje se Bestias a možná vás překvapí, že se v něm spíš než akrobatických kousků dočkáte živé hudby, tance a ticha. A docela tiše o tom všem vyprávěli dva akrobati, herci a tvůrci představení – Camille Decourtyeová a Blaï Mateu Trias. Praha 10:12 25. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blaï Mateu Trias a Camille Decourtye z francouzského souboru Baro d'evel Cirk Cie. Ten na festivalu Letní Letná uvedl svoje představení Bestias. | Foto: Kateřina Svátková | Zdroj: Český rozhlas

Úplně první reakce, kterou jsem slyšela, když jsem vycházela z vašeho představení, byla: „Líbilo se nám to, ale spíš než cirkus to bylo divadlo“.

Blaï Mateu Trias: To je nám právě celkem jedno, jestli to lidi považují víc za cirkus, divadlo, muziku nebo tanec, tam vždycky hodně záleží na publiku, co mu sedne. Snažíme se o jedno: vzít s sebou diváky na cestu mimo jejich svět. Asi je pravda, že se trochu vymykáme tomu, co se běžně na takovém festivalu očekává. I tady jste, myslím, víc zvyklí, dívat se na velkou akrobacii, skvělá čísla. Ale patříme sem a líbí se nám tady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Kateřiny Svátkové s Camille Decourtyeovou a Blaï Mateu Triasem ze souboru Baro d'evel Cirk Cie, který vystoupil na festivalu Letní Letná.

Máte hodně propracovaný scénář. V představení Bestias je vás na jevišti pořádná skupina. Jak dlouho trvá, než se z původního nápadu vyvine představení, ve kterém do sebe všechno zapadá a utáhnete hodinu a půl? Vy navíc potřebujete být mezinárodně srozumitelní.

Camille Decourtye: Je pravda, že časově je to dost náročné, protože chceme mít propracovanou každičkou vrstvu. Než tedy přijdete na to, jakým způsobem to chcete a umíte napsat, trvá to poměrně dlouho. Práce s celým souborem trvala pět měsíců a dalo nám to opravdu zabrat. Celý ten proces trval skoro tři roky, než jsme se od nápadu dostali k tvaru, se kterým se dá vyrazit na cesty.

Je tady jeden prvek, který trochu šokoval už na tiskové konference – hrajete se cvičenými zvířaty. Nemyslím, že byste se vraceli někam do světa tradičního cirkusu. Spíš jsem měla pocit, že volný pohyb zvířat tomu představení dává o to pohádkovější ráz...

BMT: Víte, nás na zvířatech baví hlavně jedna věc, a to je jejich nekomplikovanost. Ona prostě jsou na scéně a nepřemýšlejí o tom. Jejich chování nás zároveň jako herce a akrobaty úplně fascinuje. Pro ně je každé vystoupení jedinečné, chování do jisté míry neopakovatelné. A je naprosto jasné, že spojení cirkus – zvířata předpokládá určitý výsledek, obrazy. Takhle to ale nemáme. Neznamená to, že když máme v představení zvířata, chceme se vracet někam k původnímu cirkusu.

Naše těla slouží jako prostředník vyprávění, říká o vystoupení na Letní Letné artistka Claire Aldayová Číst článek

CD: Rozhodnutí hrát se zvířaty nepřišlo jen tak samo od sebe, není to vytvořené podle klasického modelu. Je to ale daleko víc založené na instinktu, pudu. U mě jsou zvířata celkem jasná. Vyrůstala jsem vedle nich. Není to přece tak, že bychom museli nutně splňovat nějaká předem vymyšlená pravidla. Jsme trochu zvláštní skupina, snažíme se, abychom mohli žít vedle sebe, ale zároveň nikoho nenutit někam, kam ten druhý nechce.

Na scéně jsou všechny generace včetně jedné malé holky. Možná byste to viděla jako nějaký pokus o utopii. Snažíme se žít tak, aby to bylo přijatelné pro všechny generace. Zvířata i malé děti fungují jako obraz nás všech. Jsou schopni některé situace uklidnit, přistoupit k nim bezelstně. Což nám dospělým pomáhá, abychom se neztratili ve vlastním egu.

Míchání jazyků

Už jsme tu mluvili o snaze skloubit několik vrstev dohromady. A týká se to jak tance, tak i použití jazyků. Tady hodně záleží na textu, vy jste se toho naučili i hodně česky. Jak dlouho vám to trvalo – a jak vnímáte češtinu?

BMT: Dostali jsme překlad a přepis od profesionální překladatelky, takže je možná trochu silné slovo říct, že jsme se naučili česky. Ale je to myslím skvělý nápad i ze strany festivalu, dopřát publiku komfort porozumění, je to divácky vstřícné. Zkoušíme skrze míchání jazyků i zjistit, jak nás lidi vnímají. Ale neučili jsme se to nějak moc dlouho. Pár dnů, možná týden. Poprvé to bylo horší, čím víc toho odehrajeme, tím víc si na češtinu zvykáme.

Musíme otevřít oči, překonat v sobě nesmyslná klišé, říkají cirkusoví umělci Cirque Inextrémiste Číst článek

Ještě se vraťme k tanci, protože to je podstatná součást představení Bestias. Vidíte tam skoro všechno. Trochu folklóru, street dance, moderní balet… Jak se vám to daří kombinovat?

BMT: Je pravda, že v představení Bestias se možná hodně vracíme ke kořenům. Chtěli jsme se dotknout pohybu v jeho původní podobě. Jsme hodně svázáni se zemí, tančíme společně, což nás myslím docela dost sjednocuje. Takže tentokrát je to představení, kde se málo létá do výšky, nejsou tam žádné velké triky, hvězdná akrobacie. Říkala jste, že vás zaujala naše nejmladší členka. Tančí tam na prázdném jevišti svůj tanec, který si vymyslela a který jí samotné nejvíc sedí.

CD: Nezajímá nás ani tak přísná formální stránka jako spíš to, co je za ní. Není to tak, že bychom se inspirovali něčím konkrétním a pak se toho za každou cenu drželi. A protože toho musíme dělat spoustu najednou, nejde to ani tak, že bychom si mohli dovolit být nějak přísně vyhranění v jedné konkrétní věci. Ale samozřejmě to děláme už dost dlouho na to, aby tanec, tak jak ho děláme, vypadal špičkově.

Letná opět ožije novým cirkusem. Francouzský soubor přiveze na festival i představení se zvířaty Číst článek

No a je tady na Letní Letné něco, co vás překvapilo nebo šokovalo? Třeba v reakcích publika…

BMT: Ani ne. Už dlouhá léta se známe s bratry Formany, potkali jsme je snad před deseti lety na svých cestách. Vždycky nám říkali: „Musíte už ale taky přijet do Prahy!“ Teď konečně se to povedlo. A celá tahle šňůra je pro nás zvláštní i proto, že Bestias brzy stáhneme z repertoáru. Je to vlastně zadostiučinění, že s touhle hrou vyjedeme i jinam, než do Francie a přilehlých států.

CD: Tak mě třeba překvapilo publikum, jak umí být tiché. Kvůli zvířatům o to na začátku žádáme. Podle mě je skvělé, když se diváci vydrží soustředit celou dobu jen na představení jako takové a prožívají ho s námi. A tady se to zatím vždycky povedlo, hraje se tu příjemně.