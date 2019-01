Premiéra ve sloním břiše. Liberecké Naivní divadlo letos uvede tři nové inscenace

Liberecké loutkové Naivní divadlo letos uvede tři nové inscenace. Jedna se bude pomyslně odehrávat ve sloním břiše. Sdělil to dramaturg divadla Vít Peřina. Nezvyklé kulisy připraví podle něj divadelníci pro 25. ročník červnového festivalu Mateřinka. Podzimní novinka bude spojená s oslavou dalšího jubilea, a to 70 let od vzniku tohoto divadla.

