Formanova Kniha džunglí vás dostane. I přes zataženou oponu po většinu představení

Očekávání a zvědavost provázela novinka z dílny režiséra Matěje Formana, který se rozhodl zpracovat Knihu džunglí Rudyarda Kiplinga. Do projektu s ním vstoupil i skladatel Marko Ivanovič a pro představení vytvořil původní hudbu, která rozhodně nesázela na líbivou notu. Praha 17:57 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiéra inscenace Knihy džunglí režiséra Matěje Formana | Foto: Michaela Vetešková | Zdroj: Český rozhlas

Bez podbízivosti a bez sázky na to, že Mauglího příběh je celosvětově populární, na to šel i Forman samotný, stejně jako choreograf Štěpán Pechar spolu se souborem Dekkadancers a několika členů České filharmonie, kteří hráli skrytí v kulisách.

Vznikla tak hra, od které hodně čekáte, a také dost dostanete, byť to nebude pěkné letní a pohodové rodinné představení. Na programu divadla Azyl 78 je sice uvedeno, že osmdesátiminutové představení je určené dětem od šesti let, ale inscenace svým pojetím cílí na starší diváky.

Upoutá pozornost od začátku do konce, byť možná ke konci je posezení na úzkých dřevěných lavicích cirkusového šapitó méně pohodlné a průhledná opona s aplikací evokující bujně rostoucí palmy může bránit divákovi v autentickém zážitku z propracovaných tanečních figur.

Kolem kruhového jeviště byla spuštěná opona skoro po celou dobu představení, odhrnula se v okamžiku, kdy se Mauglího příběh stává i příběhem našeho lidského života.

„Naše Kniha džunglí je o tom, že lidi přírodu vnímají jako něco, co jim poskytuje zábavu, potěšení, zdroj surovin, ale nesnaží se ji až tak moc chápat tak, jak ji chápe Mauglí – jako domov. Lidské mládě je tou postavou, která vyrůstá v lese a pak ostatním lidem může ukázat, co je na přírodě skutečně krásné a jak jí lze také rozumět,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál hudební skladatel Marko Ivanovič.

Podcenil jsem sílu tématu

Podle Matěje Formana byla tato myšlenka výchozím tématem k divadelnímu zpracovávání textu, ale on sám tak viděl i další roviny.

„Na tom je úžasné, že každý z toho úzkého inscenačního týmu si v Knize džunglí nachází něco podstatnýho, něco důležitého sám pro sebe. Neděláme to proto, že Kniha džunglí je známá nebo slavná předloha.“

Formana fascinuje i střet lidského a zvířecího vnímání světa.

„Pro mě je tam velice silně zastoupený rozpor nebo setkání nebo náraz toho, co znamená pro člověka řád a toho, co znamená řád v přírodě. Zákon džungle nám lidem může připadat drsný až krutý, ale co znamená krutost v zákonu džungle proti tomu, co znamená krutost mezi lidmi?“ ptá se režisér a odkazuje na ruskou agresi vůči ukrajinskému národu.

„Víte, co se všechno děje dneska kolem nás, a teď ani nechci rozvádět, kde všude se nám ukrajinský ruce objevily a kde všude jsou vidět v naší dekoraci.“

Matěj Forman je spolu s Markem Ivanovičem autorem scénáře, a je také scénografem. Právě podoba scény, kulis a kostýmů nezapře jeho výrazný výtvarný rukopis. Jeviště bylo lemováno kulisami pestrobarevných rostlin, v zadním plánu pomocí videoprojekce tu a tam prolétl žlutý motýl, opatrně našlapoval tygr a číhal na svou kořist. Tanečníci ve věrných kostýmech antilop, opic či medvěda používali ke šplhu od vysokého stropu dolů spuštěná lana a zároveň se na nich pohupovali jako na rozkvetlých liánách s dlouhými zelenými listy.

Matěj Forman Kiplingovu knihu jako kluk nečetl, její příběh objevil až díky poslechu stejnojmenné audioknihy a jak přiznává, trochu podcenil sílu jejího tématu.

„A pak jsem pochopil jeho mimořádnost a říkal si – ježkovy voči, co jsme si to vymysleli, co jsme si to na sebe vzali. Já jsem se původně rozhodl pro tu Knihu džunglí proto, že jsem si myslel, že dělat zvířátka bude jednoduchý i pro mě jako choreografa, že budou hezký kostýmy, že prostě vytvoříme takovej až legrační svět,“ uzavírá režisér, který Knihou džunglí obohatil letošní letní divadelní nabídku o pozoruhodný chytrý titul.