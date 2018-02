Osmdesát let od premiéry Matky. Karel Čapek jí reagoval na předválečnou situaci v Evropě

V době, kdy v pohraničí vyrůstalo mohutné vojenské opevnění a český národ se obával nacistické agrese, nadnesl Karel Čapek ženský pohled na celé téma.

Argumenty proti válce a pošetilé touze dosáhnout velkých věcí vyslovila z jeviště Národního divadla v únoru 1938 představitelka hlavní role Leopolda Dostalová.

„Čapek byl vůbec dramatikem mého srdce. A když se nad Evropou schylovalo k druhé světové válce, mohla jsem vytvořit nad jiné mě drahou titulní postavu z jeho Matky,“ vzpomínala později Dostalová na svou spolupráci s Karlem Čapkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 80 let od uvedení Čapkova dramatu Matka v Národním divadle

Námět na hru dala Čapkovi jeho žena, herečka Olga Scheinpflugová. Její původní představa se ale od výsledku trochu lišila. Tak to alespoň zachytil O 50 let později ve filmu Člověk proti zkáze režisér Štěpán Skalský, který do rolí manželů Čapkových obsadil Josefa Abrháma a Hanu Maciuchovou.

Ve snímku jsou zachyceny i nejsilnější momenty hry a zvláštní forma, kterou Čapek zvolil. Matka totiž dokáže mluvit se svými mrtvými. V jednotlivých dějstvích ztrácí jednoho syna po druhém. Jeden zemře při vědecké práci, druhý v letadle, dvojčata se stanou obětí občanské války. Rozvrácenou zemi pak napadne cizí stát a do boje se chce vydat i nejmladší syn. Matka ho ale za žádnou cenu nechce pustit.

V závěru dramatu hraje důležitou roli rozhlas, který informuje o válečných hrůzách a nevinných obětech. Teprve tento moment zlomí matčinu vůli. Podá synovi pušku a řekne už jen jediné slovo: „Jdi!“

Čapkova Matka byla na repertoáru Národního divadla až do září 1938, kdy se Československo ocitlo na pokraji skutečné války.