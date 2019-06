Tatiana Dyková jako Meda Mládková. Inscenace připomene život sběratelky a mecenášky umění

Na nádvoří pražského Muzea Kampa proběhne v pondělí večer premiéra inscenace o životě Medy Mládkové. Vznikla jako pocta ke 100. narozeninám, které známá česká mecenáška a sběratelka umění oslaví 8. září. Hlavní roli Medy dostala herečka Tatiana Dyková, dříve Vilhelmová. Praha 9:10 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatiana Dyková na plakátu k představení Meda | Zdroj: Museum Kampa

Prostředí nádvoří Muzea Kampa se změnilo v improvizované divadlo. Jeviště pod velkým stromem využívá i menší potůček, který z tohoto muzea znáte. Naproti budou sedět diváci. Jevišti vévodí herečka Tatiana Dyková, která hraje Medu Mládkovou v nejrůznějších životních etapách.

„Myslím, že nás to všechny, co jsme v tom projektu zainteresovaní, nutí přemýšlet o tom, jakou máme představu, že prožijeme svůj život,“ říká pro Radiožurnál herečka a tanečnice Kateřina Steinerová.

Tatiana Dyková v roli Medy Mládkové na pražské Kampě. Divadelní inscenaci o životě slavné sběratelky a mecenášky umění

„Meda Mládková, jak ji známe, co dokázala, že vybojovala Sovovy mlýny nebo Werichovu vilu, to bylo všechno v letech, ve kterých my se většinou vidíme někde v domově důchodců nebo na chaloupce pomalu s tím, že už si jen budeme vařit kávu nebo se budeme koukat, jak létající ptáci na zahradě. Takže pro nás je velkým vzorem v aktivitě a obrovské vůli.“

Steinerová se alternuje s Veronikou Arichtevou, která přiznává, že má ze spolupráce na tomto projektu velkou radost: „Ač Medu Mládkovou všichni znají, tak ji neznají tak detailně. Vědí, že byla sběratelkou umění. Člověk – a já sama – rozhodně o ní neví tolik věcí. Myslím si, že je důležité, aby se tu promítl její odkaz a mladí lidé se k tomu víc dostali a znovu si uvědomili, co je potřeba pro zemi dělat.“

Meda Mládková hostem Radiožurnálu | Foto: Alžběta Švarcová

Představení ukazuje střípky ze života Medy Mládkové od jejích 14 let do dneška. Medu režíruje Adéla Stodolová Laštovková. Hru napsala Daniela Šteruská na základě knihy Ondřeje Kundry Můj úžasný život. Na jevišti se mimo jiné objeví Dana Batulková, Jaromír Dulava nebo Václav Krátký.

„Je to svým způsobem divadelní dokument. O to je to horší, protože paní Meda toho zažila tolik, že by to vydalo třeba na deset představení. Snažíme se vycházet ze vzpomínek jejích i ostatních účastníků, z různých dopisů a fotografií. Snažíme se držet co nejvíce věrnosti, ale samozřejmě divadlo má svou licenci,“ popisuje Krátký.

Letní atmosféru s fascinujícím příběhem této silné ženy si můžete na Kampě vychutnávat až do 8. září. Poslední představení připadá přímo na 100. narozeniny Medy Mládkové. Součástí oslav bude také výstava zvaná Ambasadorka umění.