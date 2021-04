Městská divadla pražská představují 100 monologů v moderním kabátu. Jednu z postav si zahraje i Klus

Je to taková čítanka divadelních her. Městská divadla pražská představují online divákům slavné divadelní monology v trochu jiném kabátu. Třeba Figaro z Figarovy svatby se přesunul z divadelních kulis do bytu k žehličce a sporáku.

