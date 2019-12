Klicperovo divadlo uvede Kunderovu hru Ptákovina, spisovatel podruhé udělil souhlas s nastudováním

Hru Milana Kundery Ptákovina zakázali hned po její premiéře na konci 60. let. Ale i po zrušení zákazu po roce 1989 se hra na jeviště dostala jen jednou. A to v pražském Činoherním klubu. Podruhé udělil Milan Kundera výjimečný souhlas se zpracováním režisérovi Vladimíru Morávkovi, pro Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Tam je v sobotu večer také premiéra. Praha 15:24 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klicperovo divadlo Hradec Králové | Foto: Klicperovo divadlo

Zpočátku nebylo jasné, v jakém divadelním domě se hra bude hrát. Režisér Morávek vybral právě Klicperovo divadlo, kde strávil dlouhé roky. Výběr divadelní scény nakonec schválil i Milan Kundera. Jak se to stalo, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Je asi hodný, říká Morávek o Kunderovi. Poslechněte si celý rozhovor s režisérem hry Ptákovina

„Střídavě jsem usiloval o Směšné lásky, střídavě o stať Můj Janáček, tak mi pak poslal souhlas s tím, abychom uvedli Ptákovinu,“ odpověděl režisér na otázku, jak souhlasu docílil. Jak přiznává sám Morávek, má ke spisovateli velmi úzký vztah. Za celý život mu napsal hned sedm dopisů o tom, jak (podle vlastních slov) „miluje to, co Kundera napsal“.

„Text hry má pověst smolného textu. Všichni vědí, že tam někdy někdo namaluje ten kosočtverec, ale pak neví, o čem to dál je,“ říká režisér. Dodává, že je dobré se na představení trochu připravit. „Četl jsem to vášnivě a pořád dokola, takže si myslím, že je to jeden z nejhezčích dramatických textů.“

Aby hercům pomohl s pochopením hry a zamilováním se do textu, vytvořil pro ně paralelu s Mistrem a Markétkou. Ptákoviny shrnuje jako příběh o obrovské oběti, obrovské lásce, obrovské směšnosti a o malinké naději.

Vladimír Morávek na Radiu Wave | Foto: Radio Wave

Podle Morávka má Kundera o hru srdečný zájem. Každý den mu režisér posílá reporty o generálkách, krizích na jevišti nebo šťastných chvílích, protože ho to zajímá. „Milan Kundera rád přijal to bytí českým občanem, že to je přesně ta naděje,“ říká Morávek.

Ptákovinu napsal Milan Kundera v roce 1666. Jejím ústředním tématem je moc a jak ta moc dokáže zničit obyčejného člověka, když se jí nechá příliš omámit. Hlavní postavou je ředitel školy ve ztvárnění Petra Jeništy a Natálie Holíková jako mladá učitelka Eva. Na premiérový sobotní večer je hra zcela vyprodaná.