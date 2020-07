Zemřel Miloš Nesvadba, herec Národního divadla a populární dětský kreslíř. Bylo mu 95 let

Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba, známý také jako výtvarník a tvůrce televizních pořadů pro děti. Agentuře ČTK to ve středu oznámil jeho syn Michal Nesvadba, serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Aktualizováno Praha 17:17 22. 7. 2020 (Aktualizováno: 17:32 22. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Nesvadba na fotografii v roce 2014 | Zdroj: Profimedia

„Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba. Na jevišti stál naposledy v derniéře Revizora 18. června 2014, kdy odcházel do důchodu společně s Lubou Skořepovou,“ uvedl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Nesvadba ztvárnil ve Zlaté kapličce desítky rolí. Jeho doménou byly role komické, v nichž těžil z výrazné mimiky, smyslu pro detail, zkratku a parodickou nadsázku.

Na filmovém platně se objevil ve více než 30 filmech. Diváci si ho mohou pamatovat jako prince ze Země zacházejícího slunce v pohádce Pyšná princezna z padesátých let.

Populární ilustrace

Herec a výtvarník Miloš Nesvadba, který se narodil 17. dubna 1925, byl podle svých slov posedlý kreslením a svými výtvory rozdal radost a rozvinul fantazii už u mnoha generací dětí.

Své kresby s velmi charakteristickým rukopisem uplatnil v knihách, časopisech, divadle i v televizních pořadech. Docela obsáhlá je i jeho filmografie a až do vysokého věku patřil k hereckým bardům Národního divadla.

Pro nejmenší čtenáře ilustroval Nesvadba přes 50 knížek a řadu omalovánek. I mnozí dospělí si vzpomenou na Evičku a pejska Monoklíčka, postavičky svého dětství. Oblíbený byl rovněž Nesvadbův komiks Chytří psíci jezevčíci v časopise Čtyřlístek nebo kocour Damián. Jako „Pan malíř“ hrál Nesvadba roky v televizních pořadech pro děti se Štěpánkou Haničincovou.

Kresbičky Nesvadba nosil do novin už v 16 letech: „A oni mi je kupodivu tiskli,“ říkal. Po válce už jako renomovaný kreslíř stál u zrodu dětské Mateřídoušky a Ohníčku, ale také humoristického Dikobrazu.

Nesvadba byl také dobrým karikaturistou, o čemž by mohli vyprávět jeho kolegové z divadla. Mnoho obrázků - občas i lechtivých, ale vždy vtipných - jim za více než 60 let na prknech Národního divadla i věnoval. S mnoha divadly jako výtvarník také spolupracoval.

Začátky v divadle

S divadlem začínal Nesvadba jako dvacetiletý ve Studiu Národního divadla u režiséra Jindřicha Honzla, v roce 1948 přešel do činohry ND. Jeho doménou byly především role komické, v nichž těžil z výrazné mimiky, smyslu pro detail, zkratky a parodické nadsázky.

Režisér Alfréd Radok si nicméně povšiml, že se za maskou komika skrývá bohatší rejstřík, a svěřil mu ve hře Ďábelský kruh postavu van der Lubbeho, obviněného ze zapálení Říšského sněmu.

Téměř až osudově Nesvadbu provázela Jiráskova Lucerna; postupně v ní ztvárnil vodníka Michala, Kláska, France i kněžnina sluhu Žána.

Pěkné příležitosti dostal také v Hadriánovi z Římsů či Cyranovi z Bergeraku. Se Zlatou kapličkou se Nesvadba rozloučil až v červnu 2014, ve věku 89 let.

„Já se cítím šťastný, protože být na jevišti tohoto divadla tolik let, s tolika krásnými kolegy, to vždycky stálo za to. Takže: na zdraví!“ řekl tehdy.

Hrátky s čertem

Nesvadbova filmografie je také docela obsáhlá. Jeho vzhled a naturel jej předurčoval spíše k menším rolím, „typům“ a figurkám, které si diváci pamatují spíše vizuálně, ale často neznají jejich přesná jména.

Dobře známý je ale například jeho princ-ňouma ze slavné pohádky Pyšná princezna. Nesvadba si zahrál ve filmech Cirkus bude!, Hrátky s čertem, Florenc 13.30, Slasti Otce vlasti, Svatby pana Voka, Podivná přátelství herce Jesenia nebo Císařovy nové šaty.